Συνέντευξη στην πατρίδα του παραχώρησε ο Μεξικανός δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες.

Ο Χόρχε Σάντσες, ο Μεξικανός δεξιός μπακ που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Γενάρη μίλησε στην πατρίδα του για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα:

Ο 29χρονος (10/12/97) Σάντσες, ο οποίος κατέγραψε 11 συμμετοχές και μία ασίστ δήλωσε:

«Δεν είναι εύκολο το να παίζεις στην Ευρώπη. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι εύκολο να πας στην Ευρώπη, αλλά δεν γνωρίζει το περιβάλλον εκεί. Επικοινώνησαν από τον ΠΑΟΚ μαζί μου πριν από περίπου ένα χρόνο. Ήμουν στην Κρουζ Αζούλ . Είμαι λίγο μεγάλος (28 ετών) για τις επιλογές που είχαν, αλλά είμαι ευχαριστημένος με την Κρουζ Αζούλ που με άφησε να φύγω, αλλά και με τα όσα συνάντησα στον ΠΑΟΚ.

Πήγα στην Ελλάδα, σε μια διαφορετική κουλτούρα και το γεγονός πως η οικογένεια σου είναι μακριά επηρεάζει τα πράγματα. Ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι βιώνεις καλά πράγματα στην Ευρώπη, αλλά εδώ ζεις σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και δεν απέχουμε πολύ από το επίπεδό τους. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, τα πράγματα έχουν πάει καλά για μένα επειδή ο προπονητής και οι άνθρωποι εκεί μου δείχνουν πόσο με εμπιστεύονται.

Βοηθά το ότι παίζω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το ότι παίζω στο Europa League και γενικότερα απέναντι σε πολύ ικανούς αντιπάλους είναι σημαντικό».

Για τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026, που συμμετέχει και το Μεξικό, ο Σάντσες σχολίασε: «Το να διοργανώνεις το Παγκόσμιο Κύπελλο στην έδρα σου δίνει μια επιπλέον ώθηση. Στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που πήγαμε, είδαμε πολλούς ανθρώπους να μας υποστηρίζουν. Τώρα φανταστείτε πώς θα είναι εδώ όταν ξεκινήσει. Είναι μια τεράστια δουλειά που γίνεται με την εθνική ομάδα.

Ελπίζω αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να αποδώσει πολλούς καρπούς. Απολαύστε αυτή τη στιγμή και στηρίξτε την εθνική ομάδα. Είμαι Μεξικανός και το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια».

