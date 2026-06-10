Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έμαθε η Εθνική Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρίσκεται στον 5ο όμιλο με Σουηδία, Νορβηγία και Κατάρ.

Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η κλήρωση του 30ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών του 2027.

Η Εθνική Ανδρών -που επιστρέφει στη σπουδαία διοργάνωση μετά από 22 χρόνια- κληρώθηκε στον 5ο όμιλο με τις υπερδυνάμεις Σουηδία, Νορβηγία και το Κατάρ

Ο όμιλος θα διεξαχθεί στο Κίελο (Wunderino Arena), στη Βόρεια Γερμανία, στη μεγαλύτερη παράκτια πόλη της Βαλτικής.

Οι όμιλοι

1ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Γερμανία, Σερβία, Τυνησία, Ουρουγουάη

2ος όμιλος (Porsche Arena- Στουτγάρδη): Αίγυπτος, Ιταλία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία

3ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Κροατία, Ισπανία, Χιλή, Τουρκία

4ος όμιλος (Porsche Arena- Στουτγάρδη): Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, Κουβέιτ

5ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Σουηδία, Νορβηγία, Ελλάδα, Κατάρ

6ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Πορτογαλία, Νησιά Φερόε, Πολωνία, Αλγερία

7ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Δανία, Σλοβενία, ΗΠΑ, Αγκόλα

8ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Μπαχρέιν, Ιαπωνία