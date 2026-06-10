Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Με Σουηδία, Νορβηγία και Κατάρ η Εθνική ομάδα
Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η κλήρωση του 30ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών του 2027.
Η Εθνική Ανδρών -που επιστρέφει στη σπουδαία διοργάνωση μετά από 22 χρόνια- κληρώθηκε στον 5ο όμιλο με τις υπερδυνάμεις Σουηδία, Νορβηγία και το Κατάρ
Ο όμιλος θα διεξαχθεί στο Κίελο (Wunderino Arena), στη Βόρεια Γερμανία, στη μεγαλύτερη παράκτια πόλη της Βαλτικής.
Οι όμιλοι
1ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Γερμανία, Σερβία, Τυνησία, Ουρουγουάη
2ος όμιλος (Porsche Arena- Στουτγάρδη): Αίγυπτος, Ιταλία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία
3ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Κροατία, Ισπανία, Χιλή, Τουρκία
4ος όμιλος (Porsche Arena- Στουτγάρδη): Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, Κουβέιτ
5ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Σουηδία, Νορβηγία, Ελλάδα, Κατάρ
6ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Πορτογαλία, Νησιά Φερόε, Πολωνία, Αλγερία
7ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Δανία, Σλοβενία, ΗΠΑ, Αγκόλα
8ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Μπαχρέιν, Ιαπωνία
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