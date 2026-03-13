Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Ζητάει την αναβολή του Final-4 στο Κύπελλο Γυναικών
Σε αίτημα προς την αρμόδια ομοσπονδία προχώρησε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ζητώντας την αναβολή του Final-4 του Κυπέλλου Χάντμπολ Γυναικών, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Άρτα το διήμερο 15-16 Μαρτίου.
Το αίτημα κατατέθηκε προς την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) στον απόηχο της δολοφονίας οπαδού του ΠΑΟΚ, περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις τάξεις της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.
Η Διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ θεώρησε επιβεβλημένο να ζητήσει την αναβολή της διοργάνωσης, εκτιμώντας πως το κλίμα πένθους που επικρατεί δεν συνάδει με τη διεξαγωγή μιας σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το τραγικό συμβάν.
Το αίτημα υποβλήθηκε με γνώμονα τον σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος, αλλά και τη γενικότερη φόρτιση που επικρατεί στον σύλλογο και στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.