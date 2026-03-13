Την αναβολή του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών αιτήθηκε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, λόγω της δολοφονίας ενός φιλάθλου της ομάδας.

Σε αίτημα προς την αρμόδια ομοσπονδία προχώρησε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ζητώντας την αναβολή του Final-4 του Κυπέλλου Χάντμπολ Γυναικών, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Άρτα το διήμερο 15-16 Μαρτίου.

Το αίτημα κατατέθηκε προς την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) στον απόηχο της δολοφονίας οπαδού του ΠΑΟΚ, περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις τάξεις της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Η Διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ θεώρησε επιβεβλημένο να ζητήσει την αναβολή της διοργάνωσης, εκτιμώντας πως το κλίμα πένθους που επικρατεί δεν συνάδει με τη διεξαγωγή μιας σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το τραγικό συμβάν.

Το αίτημα υποβλήθηκε με γνώμονα τον σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος, αλλά και τη γενικότερη φόρτιση που επικρατεί στον σύλλογο και στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ.