Τη βαθιά του θλίψη για τη δολοφονία του νεαρού φιλάθλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά εξέφρασε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, μετά την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, με επίσημη ανακοίνωσή του, τοποθετήθηκε για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου της ομάδας.Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του 20χρονου και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι αρμόδιες αρχές στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, χωρίς να μείνουν ερωτήματα αναπάντητα.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ τονίζει ακόμη ότι η κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τέτοια φαινόμενα βίας, επισημαίνοντας πως είναι απαραίτητο τα λόγια να μετατραπούν σε ουσιαστικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, με θύμα έναν νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την ανείπωτη απώλειά τους.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται, με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες.

Η κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τέτοια φαινόμενα. Είναι επιτακτική ανάγκη τα λόγια να μετατραπούν σε ουσιαστικές ενέργειες.

Η ανθρώπινη ζωή είναι υπεράνω όλων και οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε».