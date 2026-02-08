Η ΑΕΚ έκλεισε το ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου

Η ΑΕΚ νίκησε τον Ιωνικό Ν. Φ. με 36-31 κι απέναντι στον Ολυμπιακό το απόγευμα της Δευτέρας (9/2) θέλει να διατηρήσει τον τίτλο της Κυπελλούχου στο χάντμπολ ανδρών.

Η νέα ΑΕΚ έπαιξε σαν Κυπελλούχος, η Ένωση των πολλών αλλαγών στο ρόστερ μέσα στον Ιούνιο, νίκησε τον μαχητικό Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 36-31 στο γυμναστήριο του Καματερού και προκρίθηκε στον τελικό του 22ου Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών.

Η ΑΕΚ στον τελικό της Δευτέρας (9/2, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με στόχο να διατηρήσει τον τίτλο της Κυπελλούχου Ελλάδος, που κατέκτησε τον περσινό Απρίλιο, κόντρα στα Βριλήσσια με 43-21 στα Άνω Λιόσια.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά σε τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, η προηγούμενη ήταν τον Μάρτιο του 2019 στην Πάτρα, όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το Κύπελλο με 23-13. Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον 11ο τελικό της ιστορίας της και θα διεκδικήσει το 6ο τρόπαιό της.

Απέναντι στον Ιωνικό η ΑΕΚ πήρε από την αρχή τα ηνία του αγώνα, προηγήθηκε με 9-5 στο 15' κι έκλεισε το ημίχρονο στο 18-14. Διατήρησε διαφορά μέχρι τρία γκολ στις αρχές του β' ημιχρόνου, ξέφυγε με 27-22 και παρά την προσπάθεια του Ιωνικού να επιστρέψει (27-25 στο 48'), η ΑΕΚ είχε τις λύσεις για να μη δώσει περισσότερα δικαιώματά της στον συμπολίτη της και να φθάσει στο τελικό 36-31.

«Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς δουλέψαμε όλη την βδομάδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι, ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας και μας βγήκαν αρκετά πράγματα που σχεδιάσαμε. Είχαμε και τον τερματοφύλακά μας σε μια εξαιρετική μέρα με πολλές και σημαντικές επεμβάσεις. Έχουμε αύριο μπροστά μας τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε έναν τελικό όλα μπορούν να γίνουν. Θα είναι επίσης ένα δυνατό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος» δήλωσε για την ΑΕΚ, ο Αλέξανδρος Κουκουλάς.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-4, 9-5, 11-8, 15-9, 18-14 (ημχ.), 20-16, 23-19, 27-22, 29-22, 3-25, 36-31.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 4, Μπούτος, Παναγιώτου 9, Μπάρος 1, Ραντόισιτς 3, Πέριν 1, Αντωνιάδης, Τοριάνι 12, Κουκουλάς 4, Γκαράιν, Κολοβός, Τουρέ 1, Γκιμαράες, Στούμπερ 1, Ριμπέτ, Ντε Σόουζα.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Αϊβαλιώτης Σ. 5, Ραράκος 3, Κουκουλογένης, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 9, Βασιλείου 4, Μακρόγλου, Κοσκινάς 2, Νάκος 1, Ρούσος 3, Λιόλιος, Κολλύρης 2, Αραπακόπουλος, Αϊβαλιώτης Π.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητές: Κατσίκης- Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 6/6-2/5.