ΓΑΣ Κιλκίς - Ολυμπιακός 23-35: Οι «ερυθρόλευκοι» με άνεση στον τελικό του Κυπέλλου στο Καματερό
Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον ΓΑΣ Κιλκίς με 35-23 στο γυμναστήριο Καματερού και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του 22ου Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών.
Εκεί το απόγευμα της Δευτέρας (9/2, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στην Κυπελλούχο ΑΕΚ και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που θα αγωνιστούν στις 17:00.
Ο Ολυμπιακός θα δώσει για 4η φορά στην ιστορία του το «παρών» σε τελικό του Κυπέλλου και μέχρι τώρα μετρά το απόλυτο: Το 2018 νίκησε τον ΑΣΕ Δούκα με 26-22 στη Γλυφάδα, το 2019 την ΑΕΚ με 23-13 στην Πάτρα και το 2023 ξανά τον ΑΣΕ Δούκα με 28-27 στην παράταση στο Ναύπλιο.
Ο πρώτος ημιτελικός είχε και την άτυχη στιγμή, με τον τραυματισμό του Τάσου Τσαμουρίδη, του ΓΑΣ Κιλκίς, στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 7-4 στο 18ο λεπτό, το Κιλκίς μείωσε σε 7-6, όμως από εκεί και πέρα οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν τη διαφορά, στο 12-7 (24'), στο 14-9 (28'), κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 16-9.
Στους ίδιους ρυθμούς κύλησε και το 2ο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 25-15 στο 43', με 33-21 στο 54' και σε χαλαρούς ρυθμούς έφθασε στο τελικό 35-23.
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 4-4, 4-6, 6-7, 7-12, 9-16 (ημιχ.) 11-18, 14-22, 18-26, 19-30, 22-33, 23-35
ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 3, Τσαμουρίδης, Αλεξανδρίδης 3, Κουκμίσης 1, Μπούτκαρης 4, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος, Ντελιρίεφ 3, Μαντάς 2, Μπερέζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 2, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 4, Κουν 1, Βίντα 3, Τζίμπουλας 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς, Μορένο 1, Σούργκιελ 6, Μάνθος 2, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.