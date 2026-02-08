Ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα απέναντι στον ΓΑΣ Κιλκίς, επικράτησε με 35-23 στο Καματερό και πέρασε στον τελικό του Fimnal 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον ΓΑΣ Κιλκίς με 35-23 στο γυμναστήριο Καματερού και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του 22ου Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών.

Εκεί το απόγευμα της Δευτέρας (9/2, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στην Κυπελλούχο ΑΕΚ και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που θα αγωνιστούν στις 17:00.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει για 4η φορά στην ιστορία του το «παρών» σε τελικό του Κυπέλλου και μέχρι τώρα μετρά το απόλυτο: Το 2018 νίκησε τον ΑΣΕ Δούκα με 26-22 στη Γλυφάδα, το 2019 την ΑΕΚ με 23-13 στην Πάτρα και το 2023 ξανά τον ΑΣΕ Δούκα με 28-27 στην παράταση στο Ναύπλιο.

Ο πρώτος ημιτελικός είχε και την άτυχη στιγμή, με τον τραυματισμό του Τάσου Τσαμουρίδη, του ΓΑΣ Κιλκίς, στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 7-4 στο 18ο λεπτό, το Κιλκίς μείωσε σε 7-6, όμως από εκεί και πέρα οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν τη διαφορά, στο 12-7 (24'), στο 14-9 (28'), κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 16-9.

Στους ίδιους ρυθμούς κύλησε και το 2ο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 25-15 στο 43', με 33-21 στο 54' και σε χαλαρούς ρυθμούς έφθασε στο τελικό 35-23.



Τα πεντάλεπτα: 1-1, 4-4, 4-6, 6-7, 7-12, 9-16 (ημιχ.) 11-18, 14-22, 18-26, 19-30, 22-33, 23-35

ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 3, Τσαμουρίδης, Αλεξανδρίδης 3, Κουκμίσης 1, Μπούτκαρης 4, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος, Ντελιρίεφ 3, Μαντάς 2, Μπερέζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 2, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 4, Κουν 1, Βίντα 3, Τζίμπουλας 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς, Μορένο 1, Σούργκιελ 6, Μάνθος 2, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 4.