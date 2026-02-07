Στο Καματερό κρίνεται ο Κυπελλούχος ανδρών

Στο γυμναστήριο του Καματερού, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και ο ΓΑΣ Κιλκίς συνθέτουν τις ομάδες του 22ου Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος ανδρών.

Στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού θα αναδειχθεί την Κυριακή (8/2) και τη Δευτέρα (9/2) ο Κυπελλούχος ανδρών στο χάντμπολ ανδρών, με τη διεξαγωγή του 22ου Final 4.

Η κάτοχος του τίτλου ΑΕΚ, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και ο ΓΑΣ Κιλκίς είναι οι ομάδες που έφθασαν στην τελική φάση.

Είναι μόλις η 3η φορά στην ιστορία των Final Four μετά το 2002 (Κέρκυρα) και το 2005 (Κατερίνη) που όλες οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος. Συνολικά μάλιστα οι τέσσερις ομάδες έχουν κατακτήσει 14 τρόπαια Κυπέλλου (ΑΕΚ 5, Ιωνικός 5, Ολυμπιακός 3, ΓΑΣ Κιλκίς 1).

Ολυμπιακός - ΓΑΣ Κιλκίς

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Κυριακής (8/2), αρχίζει με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΓΑΣ Κιλκίς (14:00) και να είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό της Δευτέρας (9/2).

«Ξέρουμε ότι είμαστε το φαβορί, ειδικότερα μετά τα προβλήματα της ΑΕΚ, ωστόσο ο θεσμός του Κυπέλλου είναι ιδιαίτερος και κρύβει εκπλήξεις. Οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και φυσικά τρέφουμε σεβασμό για τους αντιπάλους μας. Το Κιλκίς κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος. Στην έδρα τους μπορεί να κερδίσαμε εύκολα για το πρωτάθλημα, αλλά έλειπαν δύο βασικοί παίκτες τους. Οπότε περιμένω σίγουρα ένα διαφορετικό παιχνίδι αύριο» δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι στη συνέντευξη Τύπου για το Final 4.

«Η συμμετοχή μας στο Final Four είναι ανταμοιβή των κόπων μας. Όχι μόνο των παικτών και των προπονητών, αλλά και της διοίκησης, η οποία παλεύει όλα αυτά τα χρόνια να ξαναφέρει τον σύλλογο στις παλιές του επιτυχίες. Σε αντίθεση με τον ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ιωνικό, ο δικός μας έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι ο Ολυμπιακός, όπως επίσης πόσο μόνο για τον ημιτελικό αλλά και για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας για να έχουμε μια εικόνα ανταγωνιστική αντάξια της ιστορίας του ΓΑΣ Κιλκίς» είπε ο τεχνικός του ΓΑΣ Κιλκίς, Νίκος Γεωργιάδης.

ΑΕΚ - Ιωνικός Ν. Φ.

Οι αλλαγές σε τεχνικό και στο ρόστερ της ΑΕΚ μέσα στον Ιανουάριο, αποτελούν ένα σταυρόλεξο για το πώς θα παρουσιαστεί η Ένωση, με πρώτο αντίπαλο τον αξιόμαχο Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, (17:00) που βρίσκεται στην 4η θέση της Handball Premier κι επιστρέφει έπειτα από 23 χρόνια και τη διοργάνωση του 2003 σε Final 4.

«Σίγουρα θα έχουν και οι δύο ημιτελικοί μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς καθώς η ΑΕΚ είναι «καταδικασμένη» να πρωταγωνιστεί. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αυριανό ημιτελικό και μακάρι να βρεθούμε στον τελικό» είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, Αλέξης Αλβανός.

«Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Παρά τις αλλαγές που έχει κάνει στο ρόστερ του ο αντίπαλός μας διατήρησε τον κορμό του, που αποτελείται από έμπειρους διεθνείς αθλητές, ενώ απέκτησε επίσης κάποιους διεθνείς αθλητές με καλά βιογραφικά. Εμείς ως Ιωνικός είμαστε εδώ να δώσουμε τη μάχη μας, πιστεύουμε στην ομάδα μας και θα βασιστούμε στα στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει τη φετινή σεζόν» τόνισε ο τεχνικός του Ιωνικού, Μάκης Παπακώστας.

Το πρόγραμμα του Final 4

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (ΕΡΤS PORTS)

14:00 ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός

17:00 ΑΕΚ-Ιωνικός Ν.Φ.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου