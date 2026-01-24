Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 20-19 από τη Μαδέιρα στην Πορτογαλία, όμως με συνολικό σκορ 56-46 βρίσκεται ια δεύτερη φορά στην ιστορία του στην οκτάδα στο EHF European Cup γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ τελείωσε τη δουλειά απέναντι στην πορτογαλική Μαδέιρα και παρά την ήττα με 20-19, πέρασε πανηγυρικά για δεύτερη φορά στην ιστορία του στην προημιτελική φάση στο EHF European Cup στο χάντμπολ γυναικών.

Έχοντας επικρατήσει με διαφορά 11 γκολ στη Μίκρα (37-26), ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο στο νησί του Ατλαντικού Ωκεανού, είχε συνεχώς το προβάδισμα μέχρι και το 55ο λεπτό, με τη Μαδέιρα στο τελευταίο δίλεπτο να παίρνει μια νίκη γοήτρου με 20-19 και την ελληνική ομάδα να περιμένει να μάθει την Τρίτη (27/1) την επόμενη αντίπαλό της

Μαδέιρα (Λουίζ): Χόις, Νασιμέντο 3, Μονίζ, Ροντρίγκεζ, Ράμος 1, Μπάρος 1, Μάρκι 1, Φερέιρα, Βισεντίνι, Καμπράλ, Ντουάρτε Μ. 7, Ασενσάο 1, Ντουάρτε Ν. 3, Σούζα 1, Ινγκάλα 2.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Τροχίδου 3, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 3, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 1, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς.

Διαιτητές: Ογκανέζοφ- Ράιντμετς (Εσθονία), Παρατηρητής: Σρέντερ (Γερμανία), Δίλεπτα: 3-6, Πέναλτι: 5/6-5/6.

Νίκες για τα φαβορί στην Α1 γυναικών

Τα φαβορί προχώρησαν με νίκες στα τρία παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ γυναικών, που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (28/1) με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία



Πανόραμα - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 34-31

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 11-4, 11-7, 12-9, 16-14 (ημχ.), 19-17, 23-23, 27-26, 28-28, 32-30, 34-31.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Κακαφίκα, Μπούσρα, Πατσάνη 1, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Μούρνου 13, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 1, Χριστοδουλίδου 2, Κουκλοτίδου, Κυρικλίδου 5, Σισέ 6, Ντουσέ 2, Μεϊμαρίδου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Τόλιος): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 7, Φιράκου Αντέλα 5, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 11, Ζερβού, Θεοδωρίδου 1, Φλώρου Αικ., Αναστασιάδου, Βράμπα, Κουρκουλάκη 4, Φλώρου Β., Στανκίδου 3.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι:5/5-3/3.

Αναγέννηση Άρτας- Πυλαία 33-30

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 7-6, 10-9, 11-11, 14-12, 16-15 (ημχ.), 19-17, 21-19, 23-21, 26-21, 29-25, 33-30.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 4, Νούλα, Καπρινιώτη 2, Σπυριδοπούλου 3, Κωστοπούλου 10, Ντα Κόστα 2, Γκιμαράες, Νικολάου, Προκοπίδου 6, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 3, Σαϊντόβα.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Κουκμίση 7, Μήγγα 3, Τσιγαρίδα Αθανασία 8, Χριστοφόρις 2, Λίμα, Παπαδοπούλου, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 5, Πάσχου, Κιουκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθηνά 2.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 4-3, Πέναλτι:3/3-3/6.

Νέα Ιωνία - Άρης Νικαίας 34-18

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 9-2, 10-4, 13-9, 17-9, 21-9 (ημχ.), 25-11, 27-12, 28-14, 29-15, 30-16, 34-18.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς, Παπαδοπούλου Γ. 2, Παπαδοπούλου Αγ. 2, Καραμάνου 6, Κρνιτς, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 4, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 7, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου 3.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Μαυρογεώργη Ν. 3, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου 1, Μαυρογεώργη Ζ., Λούκου, Νιάρχου, Λυτρίβη Τ. 9, Λυτρίβη Θ., Μαντζώρου, Ταβλαρίδη 4, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Δαμάσκος- Δρακόπουλος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι:0/0-4/5.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

«Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- ΓΑΣ Καματερού

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

ΟΑΚΑ ΑΕΚ - Ολυμπιακός



H βαθμολογία

(10η αγωνιστική)