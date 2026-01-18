Ο ΠΑΟΚ με εκπληκτική εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο νίκησε τη Μαδέιρα με 37-26 στη Μίκρα, για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» στο EHF European Cup.

Με τις Βασιλική Γκάτζιου και Σάνια Πρέμοβιτς να σημειώνουν από οκτώ γκολ, η ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ νίκησε την πορτογαλική Μαδέιρα με 37-26 στη Μίκρα και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του EHF European Cup.

Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό της Κυριακής (24/1), με στόχο να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Η Μαδέιρα προηγήθηκε με 4-1 στο 5ο λεπτό και είχε το προβάδισμα μέχρι το 18' (10-9). Ο ΠΑΟΚ με τις Ανδρίτσου και Πρέμοβιτς πήρε την πρωτοπορία με 11-1 (19΄) και δεν το έχασε ποτέ.

Έχοντας δύο φορές σερί 3-0 προηγήθηκε με 14-11 (24') και 17-12 (27'), ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 18-14.

Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στο 2ο ημίχρονο, με τρία νέα αναπάντητα γκολ άνοιξε τη διαφορά στο 24-17 (38') και με ένα εκπληκτικό 9-0 την εκτόξευσε στο +14 (35-21) στο 54', με τη φιλοξενούμενη ομάδα στο τελευταίο πεντάλεπτο να τη μειώνει στο τελικό 37-26.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 5-6, 8-9, 11-11, 14-12, 18-14 (ημ.), 22-17, 25-18, 28-21, 32-21, 25-22, 37-26.

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Χρ. Τροχίδου, Ελ. Τροχίδου 2, Μεντεσίδου 4, Γκάτζιου 8, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάβτεβιτς 1, Πρέμοβιτς 8, Σεμελίδου, Κουλούρη 1, Μπουράτο 3, Μιλόγεβιτς.

Μαδέιρα (Πέδρο Λουίζ): Γκόις, Νασιμέντο Ενρίκε 2, Ροντρίγκεζ 1, Ράμος, Μπάρος, Μαρκί 4, Φερέιρα, Βιτσεντίνι Κάμπος 2, Καμπράλ, Ντουάρτε 5, Ασενσάο 7, Σόουζα 2, Ινγκάλα Ομπούλ 2.

Δίλεπτα: 6-1. Πέναλτι: 5/6-3/3