ΠΑΟΚ - Μαδέιρα 37-26: Δεν χάνει την πρόκριση στα προημιτελικά του EHF European Cup
Με τις Βασιλική Γκάτζιου και Σάνια Πρέμοβιτς να σημειώνουν από οκτώ γκολ, η ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ νίκησε την πορτογαλική Μαδέιρα με 37-26 στη Μίκρα και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του EHF European Cup.
Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό της Κυριακής (24/1), με στόχο να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην οκτάδα της διοργάνωσης.
Η Μαδέιρα προηγήθηκε με 4-1 στο 5ο λεπτό και είχε το προβάδισμα μέχρι το 18' (10-9). Ο ΠΑΟΚ με τις Ανδρίτσου και Πρέμοβιτς πήρε την πρωτοπορία με 11-1 (19΄) και δεν το έχασε ποτέ.
Έχοντας δύο φορές σερί 3-0 προηγήθηκε με 14-11 (24') και 17-12 (27'), ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 18-14.
Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στο 2ο ημίχρονο, με τρία νέα αναπάντητα γκολ άνοιξε τη διαφορά στο 24-17 (38') και με ένα εκπληκτικό 9-0 την εκτόξευσε στο +14 (35-21) στο 54', με τη φιλοξενούμενη ομάδα στο τελευταίο πεντάλεπτο να τη μειώνει στο τελικό 37-26.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 5-6, 8-9, 11-11, 14-12, 18-14 (ημ.), 22-17, 25-18, 28-21, 32-21, 25-22, 37-26.
ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Χρ. Τροχίδου, Ελ. Τροχίδου 2, Μεντεσίδου 4, Γκάτζιου 8, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάβτεβιτς 1, Πρέμοβιτς 8, Σεμελίδου, Κουλούρη 1, Μπουράτο 3, Μιλόγεβιτς.
Μαδέιρα (Πέδρο Λουίζ): Γκόις, Νασιμέντο Ενρίκε 2, Ροντρίγκεζ 1, Ράμος, Μπάρος, Μαρκί 4, Φερέιρα, Βιτσεντίνι Κάμπος 2, Καμπράλ, Ντουάρτε 5, Ασενσάο 7, Σόουζα 2, Ινγκάλα Ομπούλ 2.
Δίλεπτα: 6-1. Πέναλτι: 5/6-3/3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.