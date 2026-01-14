Ο ΠΑΟΚ νικώντας τη Νέα Ιωνία με 26-23, άφησε τις πρωταθλήτριες εκτός διεκδίκησης της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο στην Α1 χάντμπολ γυναικών και με την ΑΕΚ θα παίξει για αυτή.

Ο ΠΑΟΚ κυριαρχώντας στο 2ο ημίχρονο νίκησε τη Νέα Ιωνία με 26-23 στη Μίκρα, στο ντέρμπι που άνοιξε τη 10ή αγωνιστική και τον 2ο γύρο της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης νικώντας για δεύτερη φορά τη Νέα Ιωνία, έσβησε τις όποιες ελπίδες που είχε η πρωταθλήτρια να διεκδικήσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Η Νέα Ιωνία θα μπει στα πλέι οφ από την 3η θέση και πλέον ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει από την ΑΕΚ την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Καθοριστική θα είναι η μεταξύ τους αναμέτρηση στις 28 Ιανουαρίου για την 11η αγωνιστική, όταν η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Όμως μέχρι τότε για τον ΠΑΟΚ μεσολαβούν τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την πορτογαλική Μαδέιρα με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του EHF European Cup.

O πρώτος αγώνας θα γίνει την Κυριακή (18/1) στη Μίκρα και ο επαναληπτικός στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα στις 24 Ιανουαρίου.

Η Νέα Ιωνία προηγήθηκε με 3-0 και 4-2 στο 5', όμως η αντίδραση ήρθε άμεσα από τον ΠΑΟΚ, με σερί 5-0 προσπέρασε με 7-4 στο 12' και δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία.

Η Νέα Ιωνία ισοφάρισε 7-7 (17'), όμως ο «Δικέφαλος» ξέφυγε και στο σκορ 13-10 στο 17' και 14-11 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε στο β' ημίχρονο, μετά το 35΄ άνοιξε τη διαφορά στο 20-16 (40'), στο 25-19 στο 53' για να έρθει με άνεση στο τελικό 26-21.

Τα άλλα παιχνίδια της 10ής αγωνιστικής

Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΚ

Άρης Νίκαιας - Πανόραμα

Πυλαία - Καματερό

ΠΑΣ Πανελλήνιος - Αθηναϊκός

H βαθμολογία

(9η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 18

2.ΠΑΟΚ 18*

3.Νέα Ιωνία 14*

4.Αναγέννηση Άρτας 11

5.Καματερό 8

6.Πυλαία 7

7.Πανόραμα 7

8.Αθηναϊκός 7

9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 2

10.Άρης Νίκαιας 0

*Σε 10 αγώνες