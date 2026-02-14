Ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του EHF European Cup έκανε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της BK-46 με 39-30 στο πρώτο ματς της φάσης των "16".

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός πήρε μία σημαντική νίκη στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης για τη φάση των "16" του EHF European Cup. Απέναντι στην BK-46, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 39-30 και έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην 8άδα του θεσμού.

Το ματς ξεκίνησε με το σύνολο του κόουτς Τριλίνι να μπαίνει νωθρά. Βέβαια, έως τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου στο ματς, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα, το οποίο εκτίναξε σε διψήφια επίπεδα στο τέλος του ημιχρόνου (24-13).

Αντίστοιχα κύλησε και το δεύτερο μισό του ματς. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διψήφια διαφορά έως τα τελευταία λεπτά. Το μόνο που κατάφεραν οι Φινλανδοί είναι να μειώσουν κατά ένα γκολ για να διαμορφωθεί το τελικό 39-30.

Σημειώνεται πως η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (21/2).

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-4, 10-7, 15-9, 20-12, 24-13 (ημιχ.) 27-17, 30-20, 33-24, 36-25, 39-27, 39-30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κουν 6, Βίντα 3, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς 1, Μορένο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 12

ΒΚ-46 (Ρόνμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 7, Σιόμαν 1, Λόφγκρεν, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρος 4, Σιόμπλομ, Βίκστρομ, Ιβάν Ρος 1, Χένρικσον 6, Σάκκινεν 10, Ντόρντλουντ, Σχέρμπακ 1

Διαιτητές: Ντι Ντομένικο-Φορνασιέρ (Ιταλία), Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος), Κόκκινη: 35:42 Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/4-2/2