Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός Ν.Φ. έκλεισαν θέση στο Final 4 του Κυπέλλου ανδρών

O Ολυμπιακός νικώντας τα Βριλήσσια και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας τη Δράμα, προκρίθηκαν στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας είναι οι ομάδες που εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, που θα διεξαχθεί το διάστημα 30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο 2ο ημίχρονο νίκησε τα Βριλήσσια με 37-32 στο γυμναστήριο Ηλιούπολης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final 4, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς, που θα κλείσει τους νοκ άουτ προημιτελικούς την Κυριακή (21/12, 19:30).

Τα Βριλήσσια πραγματοποίησαν αξιόμαχη εμφάνιση, είχαν απάντηση όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 21-16 στο 33', μειώνοντας σε 21-20.

Έμειναν κοντά στον Ολυμπιακό μέχρι το 38' (24-22), όμως οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 27-22 και 30-24 στο 45' κι από εκεί και πέρα έφθασαν χωρίς δυσκολίες στο τελικό στο τελικό 37-32.

Αντίθετα, σε ντέρμπι εξελίχθηκε ο άλλος προημιτελικός στο Καματερό, με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας να φθάνει στη νίκη επί της Δράμας με 23-20 και να επιστρέφει σε τελική φάση Κυπέλλου, όπου στον ημιτελικό θα παίξει με το νικητή του κυριακάτικου ντέρμπι (21/12, 16:00), ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Το πανόραμα στο Κύπελλο ανδρών

Προημιτελικά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ιωνικός Ν. Φ. - Δράμα 23-20 (1)

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-3. 6-7, 8-7, 8-7, 9-8, 11-11 (ημχ.), 12-14, 14-15, 16-16, 18-17, 20-17, 23-20.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Αϊβαλιώτης Σ. 3, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Κανέλλος, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 4, Βασιλείου 2, Κοσκινάς 3, Νάκος 1, Αραπακόπουλος 1, Μακρόγλου, Λιόλιος 5, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 2, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 3, Τσαμεσίδης, Πολύδωρος, Λατσάκου 4, Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μποσκούψιου, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 3, Σίνα 4, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 1-4, Πέναλτι: 4/6-3/7.

Ολυμπιακός - Βριλήσσια 37-32 (2)

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-4, 10-8, 13-11, 16-13, 19-15 (ημχ), 22-20, 25-22, 30-24, 34-28, 36-30, 37-32

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 3, Κρέτσιτς, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 7, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης, Πέσο 5, Σούργκιελ, Μάνθος 3, Πασσιάς 1, Σάββας 10, Νικολίνταης.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Τζηράς 7, Γκρεγκουλόφσκι 7, Βόλινετς, Κολεζάκης 3, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 8, Βαρδαξόπουλος 1, Κιούσης, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 1, Τόμσον, Τσαλούρης, Μαυροφόρας, Παντελής

Διαιτητές: Γερουλάνος- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 55:12 Μ. Στάθης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 6/6-4/4

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΟΑΚΑ 16:00 AEK - ΠΑΟΚ (3) ΕΡΤ SPORTS

ΧΑΝΘ 19:30 ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς (4)



Final Four (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026)

Ημιτελικοί