Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός Ν.Φ. έκλεισαν θέση στο Final 4 του Κυπέλλου ανδρών

Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός Ν.Φ. πέρασαν στο Final 4 του Κυπέλλου ανδρών
Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας είναι οι ομάδες που εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, που θα διεξαχθεί το διάστημα 30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2026.
Ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο 2ο ημίχρονο νίκησε τα Βριλήσσια με 37-32 στο γυμναστήριο Ηλιούπολης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final 4, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς, που θα κλείσει τους νοκ άουτ προημιτελικούς την Κυριακή (21/12, 19:30).
Τα Βριλήσσια πραγματοποίησαν αξιόμαχη εμφάνιση, είχαν απάντηση όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 21-16 στο 33', μειώνοντας σε 21-20.
Έμειναν κοντά στον Ολυμπιακό μέχρι το 38' (24-22), όμως οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 27-22 και 30-24 στο 45' κι από εκεί και πέρα έφθασαν χωρίς δυσκολίες στο τελικό στο τελικό 37-32.
Αντίθετα, σε ντέρμπι εξελίχθηκε ο άλλος προημιτελικός στο Καματερό, με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας να φθάνει στη νίκη επί της Δράμας με 23-20 και να επιστρέφει σε τελική φάση Κυπέλλου, όπου στον ημιτελικό θα παίξει με το νικητή του κυριακάτικου ντέρμπι (21/12, 16:00), ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Το πανόραμα στο Κύπελλο ανδρών
Προημιτελικά
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Ιωνικός Ν. Φ. - Δράμα 23-20 (1)
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-3. 6-7, 8-7, 8-7, 9-8, 11-11 (ημχ.), 12-14, 14-15, 16-16, 18-17, 20-17, 23-20.
ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Αϊβαλιώτης Σ. 3, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Κανέλλος, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 4, Βασιλείου 2, Κοσκινάς 3, Νάκος 1, Αραπακόπουλος 1, Μακρόγλου, Λιόλιος 5, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.
ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 2, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 3, Τσαμεσίδης, Πολύδωρος, Λατσάκου 4, Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μποσκούψιου, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 3, Σίνα 4, Μαρκατάτος.
Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 1-4, Πέναλτι: 4/6-3/7.
- Ολυμπιακός - Βριλήσσια 37-32 (2)
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-4, 10-8, 13-11, 16-13, 19-15 (ημχ), 22-20, 25-22, 30-24, 34-28, 36-30, 37-32
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 3, Κρέτσιτς, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 7, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης, Πέσο 5, Σούργκιελ, Μάνθος 3, Πασσιάς 1, Σάββας 10, Νικολίνταης.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Τζηράς 7, Γκρεγκουλόφσκι 7, Βόλινετς, Κολεζάκης 3, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 8, Βαρδαξόπουλος 1, Κιούσης, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 1, Τόμσον, Τσαλούρης, Μαυροφόρας, Παντελής
Διαιτητές: Γερουλάνος- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 55:12 Μ. Στάθης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 6/6-4/4
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- ΟΑΚΑ 16:00 AEK - ΠΑΟΚ (3) ΕΡΤ SPORTS
- ΧΑΝΘ 19:30 ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς (4)
Final Four (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026)
Ημιτελικοί
- Νικητής 4 - Ολυμπιακός
- Νικητής 3 - Ιωνικός Ν. Φ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.