Στάση ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό στη Μίκρα

Ο ΠΑΟΚ σε διάστημα 19 ημερών μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τον Ολυμπιακό με 30-27 στο Μίκρα, δείχνοντας ικανός να σπάσει στην κορυφή της Handball Premier.

O ΠΑΟΚ έχει τη δική του δύναμη, την έδρα του, στη Handball Premier, o «Δικέφαλος» με συγκλονιστική εμφάνιση νίκησε τον Ολυμπιακό με 30-27 (14-16 ημ.) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής., δείχνοντας ικανός και... πεινασμένος για μεγάλα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε το έξι στα έξι στη Μίκρα και μέσα σε αυτές τις νίκες είναι και αυτή επί της ΑΕΚ με 29-27, στις 19 Νοεμβρίου. Σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ έχασε το αήττητο, τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κρυφο-χαμογελούν για τη 2η ήττα του Ολυμπιακού, στη μάχη για την 1η θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Κι ανάμεσά τους ο ΠΑΟΚ, που έχει κάθε δικαίωμα με τις εμφανίσεις τους να ονειρεύεται.

Ο Ολυμπιακός έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο με τη Δράμα στο «Δ. Κραχτίδης», την Τετάρτη (10/12, 17:00) θα πιάσει τον ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια θα τον ξεπεράσει, καθώς έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, όμως το πώς θα έχει η τριάδα με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου θα κριθεί σε δύο αγωνιστικές και στα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ τη 19η αγωνιστική και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην 20ή αντίστοιχα.

O ΠΑΟΚ... απέναντι στους Σλίσκοβιτς και Κανέτε

Στο αγωνιστικό μέρος του ντέρμπι στη Μίκρα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός βρήκε λύσεις μόνο από δύο παίκτες, τους Ιβάν Σλίσκοβιτς και Τόμας Κανέτε.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ είχε πλουραλισμό, με τον Μαρβάν Φεράς να είναι το μυαλό στην οργάνωση τους παιχνιδιού και τον Μανώλη Λαδάκη, να σημειώνει κρίσιμα γκολ.

Mετά το 5ο λεπτό (3-3), ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος και τις λάθος επιλογές των παικτών του ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία στον αγώνα.

Με κύριες επιθετικές αιχμές αρχικά τον Κανέτε κι έπειτα τον Σλίσκοβιτς και τον τερματοφύλακα Ντιόγκο Βαλέριο να κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9-4 στο 12ο.

Με δύο γκολ από τον Σλίσκοβιτς έγινε το 12-7 υπέρ των πρωταθλητών στο 17', με τον Κροάτη αριστερό ίντερ να φθάνει στα έξι γκολ.

Στη συνέχεια ο «Δικέφαλος» ισορρόπησε τον αγώνα, σε αυτό βοήθησε και η άνοδος στην απόδοση του Σέρβου τερματοφύλακα, Ιγκόρ Άρσιτς. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόμενοι δίλεπτο αριθμητικό πλεονέκτημα μείωσαν σε 13-10 και με γκολ από τον Δομπρή έκαναν το 13-11 (24').

Ο Σλίσκοβιτς σκοράροντας για 7η φορά πέτυχε το 15-12, όμως ο Λαδάκης μείωσε σε 15-13 και 16-14, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο 2ο ημίχρονο, έτρεξε επιμέρους σκορ 4-1 και με γκολ από τον Ιωάννου, προσπέρασε με 18-17 στο 38'.

Οι Κανέτε και Σλίσκοβιτς με το 7ο και 8ο γκολ αντίστοιχα στον αγώνα, έδωσαν ξανά το ελάχιστο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (19-18 και 20-19), με τον Λαδάκη να φέρνει νέα ισοπαλία στο 20-20 (43').

Ο Δομπρής τιμωρήθηκε με δίλεπτη αποβολή στο 46', χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τον ΠΑΟΚ, με τον Φεράς να ισοφαρίζει 21-21 και τον Μιχαηλίδη να σκοράρει για τους φιλοξενούμενους (22-21, 48').

Ο Αιγύπτιος Μαρβάν Φεράς ισοφάρισε 22-22, ο ίδιος κέρδισε πέναλτι και δίλεπτη παίκτη του Ολυμπικού, με τον Ιωάννου να γράφει το 23-22 (51') και ο Λαδάκης με δύο σερί δικά του έφερε τους γηπεδούχους στο +2 (26-24) στο 55'.

Οι γηπεδούχοι έκαναν το 27-25, σε ένα κρίσιμο σημείο ο Ιωάννου με εκτέλεση πέναλτι έδωσε αέρα τριών γκολ στον ΠΑΟΚ, για το 28-25 (57:58) και ο Ελευθεριάδης με δύο γκολ (29-25 και 30-26) έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και τη νίκη με το τελικό 30-27.

Η βαθμολογία

(12η αγωνιστική)