O Ολυμπιακός πανηγυρικά στους «16» στο EHF European Cup

Ο Ολυμπιακός με εντυπωσιακό ξεκίνημα νίκησε για δεύτερη φορά την Κασάνο Μανιάγκο, τώρα στην Ιταλία με 29-26 και με όλη την άνεση πέρασε στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός και στη Λομβαρδία, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την Κασάνο Μανιάγκο με 29-26 και συνεχίζουν στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην ομώνυμη πόλη της βόρειας Ιταλίας, έχοντας το αβαντάζ της νίκης με 25-20 στην Ηλιούπολη και από το πρώτο ημίχρονο του επαναληπτικού είχαν εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση.

Οι πρωταθλητής Ελλάδας άρχισαν με ένα εντυπωσιακό 6-0 στο 9ο λεπτό, από το 22' μέχρι το 26' ξέφυγαν με οκτώ γκολ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με 16-10. Ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε στα υπόλοιπα 30 λεπτά, είχε προβάδισμα πέντε γκολ (25-20) στο 49' και χωρίς προβλήματα ήρθε το τελικό 29-26.

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 0-6, 3-9, 4-11, 6-13, 10-16 (ημ.), 11-17, 14-19, 17-22, 21-25, 23-26, 26-29.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Πέσο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Μπάρος 1, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4.

Αποκλεισμός για τη Δράμα

Η Δράμα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της δυνατής Ντούκλα Πράγας ξανά, αυτή τη φορά με 31-30 (ημ. 17-16) στο «Δ. Κραχτίδης», μένοντας εκτός συνέχειας στο EHF European Cup, καθώς είχε ηττηθεί με 27-20 στον πρώτο αγώνα.

Δράμα (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 5, Κοτσιώνης 10, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Τσαμεσίδης 2, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Ντεσπμπό, Μανωλούδης 1, Μεσσήνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 8, Σίνα, Μαρκατάτος.

.