O Ολυμπιακός με αντίπαλο την Οχρίδα στα προημιτελικά του EHF European Cup

O Ολυμπιακός δεν είχε την τύχη με το μέρος του στην κλήρωση της προημιτελικής φάσης του EHF European Cup, που έγινε στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλά παιχνίδια την Οχρίδα.

Η ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία είναι αυτή με το μεγαλύτερο μπάτζετ στη διοργάνωση κι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου Το πρώτο ματς θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στις 28-29/3 και η ρεβάνς στη Βόρεια Μακεδονία, μια εβδομάδα αργότερα (4-5/4).

Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά του EHF European Cup, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Πιβοβάρνα Λάτσκο (Σλοβενία) και Μπουζάου (Ρουμανία).

