Ο Ολυμπιακός πήρε μία κυριαρχική νίκη με σκορ 50-29 κόντρα στο Κιλκίς για την 17η αγωνιστική της Handball Premier, μετά τη ρεβάνς κόντρα στην BΚ-46 για το European Cup.

Χωρίς προβλήματα πήρε μία ευρεία νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στο Κιλκίς, λίγες ημέρες μετά το δεύτερο ματς με την BK-46 για το European Cup. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επιβλήθηκαν με 50-29 για τη 17η αγωνιστική της Handball Premier. Μία νίκη που διατήρησε στο -1 τους «ερυθρόλευκους» από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, με την οποία έχουν ίδιο αριθμό αγώνων.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το μομέντουμ στο ματς, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Κιλκίς είχε το πρώτο προβάδισμα (3-4). Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός πήραν κεφάλι στο σκορ, κλείνοντας με το +7 στο ημίχρονο (23-16).

Η επανάληψη βρήκε το σύνολο του κόουτς Τριλίνι αποφασισμένο να τελειώσει την υπόθεση νίκη. Στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιχρόνου, η διαφορά τερμάτων έφτασε σε διψήφιο επίπεδο (31-20) και με το πέρας του χρόνου συνέχισε να διευρύνεται. Στα τελευταία πέντε λεπτά ο Ολυμπιακός έσπασε το φράγμα των 20 γκολ απόστασης με το 50-29 να διαμορφώνεται στο τέλος.

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 7-7, 11-10, 16-12, 22-14, 23-16 (ημχ), 25-18, 31-20, 35-24, 41-25, 46-27, 50-29

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Κουν 7, Βίντα 5, Τζίμπουλας 2, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανδύλας, Τσαναξίδης 9, Ίβιτς 6, Μορένο 1, Σουργκιέλ 2, Μάνθος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 4, Σάββας 6, Νικολίνταης 1

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 4, Αλεξανδρίδης 4, Μπουτκάρης 6, Χαριζόπουλος 2, Ντελίριεφ 2, Μαντάς, Μπέρεζνι 9, Στανκίδης, Παπαγιάννης 1, Φώτογλου, Προβατάς.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Γερουλάνος, Παρατηρητές: Μίγκας, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 3/3-1/1