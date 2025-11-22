Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε μέχρι και με επτά γκολ επί της Μπεσίκτας, όμως στο τέλος επικράτησε με 29-26 στη Μίκρα και με συνολικό σκορ 55-54 έμεινε εκτός συνέχειας στο EHF European Cup.

H προ μιας εβδομάδας ήττα για τον ΠΑΟΚ από την Μπεσίκτας με 30-25 στην Κωνσταντινούπολη, ήταν αναστρέψιμη κι αυτό φάνηκε στον επαναληπτικό στο κατάμεστο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα με την ελληνική ομάδα να δημιουργεί διαφορές επτά γκολ στο β' ημίχρονο, τελικά να επικρατεί με 29-25 και για ένα γκολ (55-54 το συνολικό σκορ) να χάνει την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσικά, προηγήθηκε 3-0 (4') κι έφθασε για πρώτη φορά σε σκορ πρόκρισης με το 8-2 στο 11' και το 9-3 στο 14'. Η Μπεσίκτας ισορρόπησε το παιχνίδι, μειώνοντας σε 11-9 στο 23', με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει υπέρ του ΠΑΟΚ με 14-11.

Ο Δικέφαλος μπήκε δυναμικά και στο 2ο ημίχρονο, με σερί 5-0 έφθασε τη διαφορά στο +7, με τον Δομπρή να σκοράρει για το 19-12 στο 39' και τον Μουσταφά Χασάν να το συντηρεί, για το 20-13 στο 42'.

Ακολούθησε η αντίδραση από την Μπεσίκτας και το κομβικό σημείο, οι φιλοξενούμενοι αρχικά μείωσαν στα τέσσερα γκολ και με δικό τους 4-0 που άρχισε στο 51', ισοφάρισαν σε 23-23 στο 56'.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν τα παράτησαν, με ένα επιμέρους 4-1 το σκορ έγινε 27-24 (58:27), ο Ελευθεριάδης έκανε το 28-25 (59:11), ο Ιωάννου το 29-25 (59:44), υπήρξε μια τελευταία κατοχή της μπάλας τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όμως ο χρόνος αποδείχθηκε ελάχιστος για σουτ.

Tα πεντάλεπτα: 4-1, 6-2, 9-3, 10-7, 12-10, 14-11 (ημ.), 16-12, 19-13, 20-16, 22-18, 23-22, 29-25.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 1, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 3, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης, Ιωάννου 3, Αμπντέλ Σαντέκ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 1, Δομπρής 9, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Mουσταφά Χασάν 5, Μαχμούντ Ασέμ 2.

