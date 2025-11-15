Αναστρέψιμη ήττα ο ΠΑΟΚ από την Μπεσίκτας

Ο ΠΑΟΚ απέφυγε τα χειρότερα απέναντι στην Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, κατεβάζοντας τη διαφορά της ήττας στο 30-25 στον πρώτο αγώνα του 3ου γύρου στο EHF European Cup.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει με εννέα γκολ απέναντι στην Μπεσίκτας, τελικά ηττήθηκε με 30-25 στην Κωνσταντινούπολη κι αυτή τη διαφορά καλείται να ανατρέψει το Σάββατο (22/11) στη Μίκρα, για να βρεθεί στη φάση των «16» στο EHF European Cup ανδρών.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με την Μπεσίκτας να έχει προβάδισμα μέχρι τρία γκολ, όμως με σερί 3-0 έκλεισε το πρώτο μισό στο υπέρ της 17-12.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας άνοιξε τη διαφορά στο 2ο ημίχρονο, ξέφυγε με 23-14 (38'), οι Παπαβασίλης και Τριανταφυλλίδης μείωσαν σε 24-18 (44'), ο ΠΑΟΚ ροκάνισε τη διαφορά, με σερί 3-0 πλησίασε στο 27-24 (53') και στο 28-25 (54'), με την Μπεσίκτας να μη δέχεται άλλο γκολ και με δύο δικά της να φθάνει στο τελικό 30-25.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-4, 9-7, 12-10, 14-12, 17-12 (ημ.), 19-14, 22-14, 25-19, 27-22, 28-25, 30-35.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 4, Κατσούνης, Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης, Αμπντέλ Σαντέκ 1, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 6, Τριανταφυλλίδης 2, Άρσιτς, Mουσταφά Χασάν 3, Μαχμούντ Ασέμ 4, Ιωάννου 3.

Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 1/2-4/4

