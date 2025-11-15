Αποκλεισμός για την ΑΕΚ στο EHF European Cup γυναικών

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Μπούρσα και στο ΟΑΚΑ με 30-29, αποχαιρετώντας στον 3ο γύρο το EHF European Cup γυναικών.

Το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ σταμάτησε στον 3ο γύρο του EHF European Cup, μετά και τη νέα ήττα από την ισχυρή Μπούρσα με 30-29 (ημ. 16-16) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ έχοντας ηττηθεί στην Προύσα με 37-29 είχε μηδαμινές ελπίδες πρόκρισης και το ζητούμενο ήταν μια καλή εμφάνιση απέναντι στην τουρκική ομάδα, όπως και έγινε.

Μετά το αρχικό προβάδισμα με 2-0 και 3-1 από την ΑΕΚ, οι φιλοξενούμενες πήραν κεφάλι στο σκορ και δεν το έχασαν ποτέ. Η διεθνής παίκτρια Αγνή Ζυγούρα σημείωσε τρία γκολ για την Προύσα, ενώ η Ενρίκε με οκτώ γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 4-4, 5-8, 9-10, 12-12, 13-15, 16-16 (ημ.), 18-19, 21-21, 22-23, 23-25, 25-28, 29-30.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 1, Παναγιωτίδου 1, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 2, Κατσίκα 1, Παζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονσάλβες 4, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 8.

Mπούρσα (Μεχμέτ Φατίχ Ισίκ): Ιμάμογλου, Τουρκιλμάζ 6, Οζέλ 2, Ακαλίν 1, Ακτάι 1, Μπερφέ, Ίκνεβα 3, Ισικάν 1, Κουντόγκντου 4, Μπιρμπέν, Κεντιρίτσι, Ζυγούρα 3, Γοκντεμίρ 4, Αϊ Μαμπούρ, Ντα Κόστα 5.

Διαιτητές: Γκεντς Μπουγιουπί-Γκετοάρ Μπουγιουπί. Δίλεπτα: 0-3. Πέναλτι: 3/4-0/3.

Ο ΠΑΟΚ «σφραγίζει» την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (16/11, 18:30) φιλοξενεί την αυστριακή Άτζγκερσντορφ στο «Σπίτι του Χάντμπολ» κι αναμένεται να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup, καθώς έχει το πλεονέκτημα της νίκης με 35-28 στη Βιέννη.