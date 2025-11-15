AEK - Μπούρσα 29-30: Αποκλεισμός στο EHF European Cup γυναικών

AEK - Μπούρσα 29-30: Αποκλεισμός στο EHF European Cup γυναικών

Δημήτρης Ντζάνης
Αποκλεισμός για την ΑΕΚ στο EHF European Cup γυναικών

bet365

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Μπούρσα και στο ΟΑΚΑ με 30-29, αποχαιρετώντας στον 3ο γύρο το EHF European Cup γυναικών.

Το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ σταμάτησε στον 3ο γύρο του EHF European Cup, μετά και τη νέα ήττα από την ισχυρή Μπούρσα με 30-29 (ημ. 16-16) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ έχοντας ηττηθεί στην Προύσα με 37-29 είχε μηδαμινές ελπίδες πρόκρισης και το ζητούμενο ήταν μια καλή εμφάνιση απέναντι στην τουρκική ομάδα, όπως και έγινε.

Μετά το αρχικό προβάδισμα με 2-0 και 3-1 από την ΑΕΚ, οι φιλοξενούμενες πήραν κεφάλι στο σκορ και δεν το έχασαν ποτέ. Η διεθνής παίκτρια Αγνή Ζυγούρα σημείωσε τρία γκολ για την Προύσα, ενώ η Ενρίκε με οκτώ γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ΑΕΚ.

Δείτε Επίσης

Πρώτη νίκη η Αναγέννηση Άρτας στην Α1 γυναικών
Πρώτη νίκη η Αναγέννηση Άρτας στην Α1 γυναικών

agni_zygoura

 

Τα πεντάλεπτα: 4-4, 5-8, 9-10, 12-12, 13-15, 16-16 (ημ.), 18-19, 21-21, 22-23, 23-25, 25-28, 29-30.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 1, Παναγιωτίδου 1, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 2, Κατσίκα 1, Παζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονσάλβες 4, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 8.

Mπούρσα (Μεχμέτ Φατίχ Ισίκ): Ιμάμογλου, Τουρκιλμάζ 6, Οζέλ 2, Ακαλίν 1, Ακτάι 1, Μπερφέ, Ίκνεβα 3, Ισικάν 1, Κουντόγκντου 4, Μπιρμπέν, Κεντιρίτσι, Ζυγούρα 3, Γοκντεμίρ 4, Αϊ Μαμπούρ, Ντα Κόστα 5.
Διαιτητές: Γκεντς Μπουγιουπί-Γκετοάρ Μπουγιουπί. Δίλεπτα: 0-3. Πέναλτι: 3/4-0/3.

Ο ΠΑΟΚ «σφραγίζει» την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (16/11, 18:30) φιλοξενεί την αυστριακή Άτζγκερσντορφ στο «Σπίτι του Χάντμπολ» κι αναμένεται να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup, καθώς έχει το πλεονέκτημα της νίκης με 35-28 στη Βιέννη.

@Photo credits: INTIME, Κώστας Καρατζάς
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα