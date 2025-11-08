Ο ΠΑΟΚ «αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του ΕΗF European Cup

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Άτζγκερσντορφ στην Αυστρία με 35-28, στον πρώτο αγώνα τους για τον 3ο γύρο στο ΕΗF European Cup γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ έκανε αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στη φάση των «16» στο ΕΗF European Cup γυναικών, με τον «Δικέφαλο» να νικά εκτός έδρας την αυστριακή Άτζγκερσντορφ με 35-28.

Η ελληνική ομάδα ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και πλέον ελέγχει απόλυτα την υπόθεση πρόκριση, την οποία θέλει να ολοκληρώσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (16/11).

ΑΤΖΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ (Άνολντ): Μπρέζενσι 9, Έτζενμπέργκερ 1, Κόσιτς 5, Κέφλερ 2, Τζούρκοβιτς, Μουστεντάναγκιτς Σ., Κροτβάσλ, Σβέντερ 1, Χετεμάι 2, Μουστεντάναγκιτς Ι. 1, Λάιτα 4, Χάντλερ, Πόσλ, Μπόχνεν 3.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τροχίδου 2, Σεβδίλη 4, Πρέμοβιτς 6, Ανδρίτσου 5, Μιλόγεβιτς 2, Μεντεσίδου 5, Κουκμίση, Γκάτζιου 7, Λιούκα, Ολζόβα, Γκρμπάσεβιτς 2, Σελεμίδου, Κουλούρη 1, Μπουράτο 1.

Διαιτητές: Άνταρσον- Μάγκνουσον (Ισλανδία), Παρατηρητής: Πάχερ (Σλοβενία): Δίλεπτα:2-8, Πέναλτι:5-7/3-4.

Δοκιμασία στην Προύσα για την ΑΕΚ

Δύσκολο έργο έχει η ΑΕΚ που δοκιμάζεται με την Μπούρσα στην Προύσα την Κυριακή (9/11, 16:00) στην πρώτη συνάντηση για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης.

Η Μπούρσα είναι πρωτοπόρος στην τουρκικής Λίγκα και αήττητη έως τώρα στη σεζόν με πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Στη σύνθεσή της έχει τη διεθνή περιφερειακή Αγνή Ζυγούρα, η οποία έχει βασικό ρόλο στην ομάδα.

Η Ένωση προέρχεται από μεγάλο διπλό (30-24) στην έδρα του ΠΑΟΚ στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ στον 2ο γύρο της διοργάνωσης είχε αποκλείσει την Σέλφος με νίκη 32-26 στην Ελλάδα και... γλυκιά ήττα 27-24 στην Ισλανδία