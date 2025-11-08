Ο ΠΑΟΚ «αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του ΕΗF European Cup
Ο ΠΑΟΚ έκανε αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στη φάση των «16» στο ΕΗF European Cup γυναικών, με τον «Δικέφαλο» να νικά εκτός έδρας την αυστριακή Άτζγκερσντορφ με 35-28.
Η ελληνική ομάδα ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και πλέον ελέγχει απόλυτα την υπόθεση πρόκριση, την οποία θέλει να ολοκληρώσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (16/11).
ΑΤΖΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ (Άνολντ): Μπρέζενσι 9, Έτζενμπέργκερ 1, Κόσιτς 5, Κέφλερ 2, Τζούρκοβιτς, Μουστεντάναγκιτς Σ., Κροτβάσλ, Σβέντερ 1, Χετεμάι 2, Μουστεντάναγκιτς Ι. 1, Λάιτα 4, Χάντλερ, Πόσλ, Μπόχνεν 3.
Δείτε ΕπίσηςΤο Πανόραμα μόνο στην κορυφή της Α1 γυναικών
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τροχίδου 2, Σεβδίλη 4, Πρέμοβιτς 6, Ανδρίτσου 5, Μιλόγεβιτς 2, Μεντεσίδου 5, Κουκμίση, Γκάτζιου 7, Λιούκα, Ολζόβα, Γκρμπάσεβιτς 2, Σελεμίδου, Κουλούρη 1, Μπουράτο 1.
Διαιτητές: Άνταρσον- Μάγκνουσον (Ισλανδία), Παρατηρητής: Πάχερ (Σλοβενία): Δίλεπτα:2-8, Πέναλτι:5-7/3-4.
Δοκιμασία στην Προύσα για την ΑΕΚ
Δύσκολο έργο έχει η ΑΕΚ που δοκιμάζεται με την Μπούρσα στην Προύσα την Κυριακή (9/11, 16:00) στην πρώτη συνάντηση για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης.
Η Μπούρσα είναι πρωτοπόρος στην τουρκικής Λίγκα και αήττητη έως τώρα στη σεζόν με πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Στη σύνθεσή της έχει τη διεθνή περιφερειακή Αγνή Ζυγούρα, η οποία έχει βασικό ρόλο στην ομάδα.
Η Ένωση προέρχεται από μεγάλο διπλό (30-24) στην έδρα του ΠΑΟΚ στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ στον 2ο γύρο της διοργάνωσης είχε αποκλείσει την Σέλφος με νίκη 32-26 στην Ελλάδα και... γλυκιά ήττα 27-24 στην Ισλανδία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.