Η Νέα Ιωνία και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν το Σούπερ Καπ γυναικών

Η Νέα Ιωνία και ο ΠΑΟΚ αναμετρώνται στη Βέροια στον 3ο τελικό στο Σούπερ Καπ γυναικών, ανοίγοντας και την αγωνιστική περίοδο.

Στο ΚΓ «Φιλίππειο» της Βέροιας κρίνεται ο πρώτος τίτλος της αγωνιστικής περιόδου στο χάντμπολ γυναικών, με τη Νέα Ιωνία και τον ΠΑΟΚ να αναμετρώνται στον τελικοί του Σούπερ Καπ, το απόγευμα της Τετάρτης (22/10, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ).

Είναι η 3η διοργάνωση του Σούπερ Καπ γυναικών, με τις δύο ομάδες να έχουν μετρηθεί και στους δύο προηγούμενους τελικούς.

Αρχικά, στις 4 Οκτωβρίου 2023 ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας με 19-17 στην Κοζάνη και η Νέα Ιωνία απάντησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2024, όταν είχε επιβληθεί με 26-18 στη Λαμία.

Δηλώσεις

Πάνος Γούσιος (τεχνικός Νέας Ιωνίας): «Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε στη Βέροια, στην πιο χαντμπολική πόλη της Ελλάδας και σε αυτό το γήπεδο που όλοι έχουμε τις αναμνήσεις μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνει εδώ αυτός ο αγώνας. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερο γιατί λόγω προγραμματισμού είχαμε τις αθλήτριες μόνο δύο ημέρες στη διάθεσ;h μας, αφού προηγήθηκαν οι επίσημοι αγώνες της εθνικής ομάδας. Οπότε έχουμε ένα ερωτηματικό τι θα παρουσιάσουμε και εμείς και ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά το… θέλω μας είναι μεγάλο και σίγουρα στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σε τροχιά τίτλων»

Μάγδα Κεπεσίδου (αρχηγός Νέας Ιωνίας): «Ξεκινάει η σεζόν. Πράγματι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και εμείς ήμασταν με την Εθνική και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του αγώνα. Σίγουρα οι ομάδες δεν θα είναι 100% έτοιμες. Δεν πιστεύω όμως να μας επηρεάσει. Βρισκόμαστε σε μία κατεξοχήν χαντμπολική πόλη, έχουμε έρθει εδώ με την Εθνική, έχουμε παίξει παιχνίδια με τις ομάδες μας. Είναι ένας τίτλος που δεν είναι ο κύριος, αλλά παραμένει τίτλος και η Νέα Ιωνία στοχεύει σε όλα τα τρόπαια. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

Δημήτρης Πελεκίδης (τεχνικός ΠΑΟΚ): «Η Βέροια για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ φιλόξενη, έχουμε παίξει εδώ και ευρωπαϊκούς αγώνες. Μας χαροποιεί που βρισκόμαστε ξανά εδώ. Θεωρώ ότι προγραμματισμός δεν είναι σωστός με τον ορισμό του αγώνα. Ένας πιο σωστός προγραμματισμός θα βοηθούσε σίγουρα περισσότερο και την εθνική ομάδα. Έχουμε τη σημαντική προβολή από την ΕΡΤ και όσο καλύτερο θέαμα παρουσιάσουμε, τόσο καλύτερα για το άθλημα και την προσελκύει νέων παιδιών, αλλά και την αναβάθμιση του γυναικείου χάντμπολ.

Θα είναι απαιτητικό ματς, αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων, που κατά τεκμήριο είναι οι κορυφαίες την τελευταία δεκαετία στο γυναικείο χάντμπολ. Σε αυτά τα παιχνίδια περισσότερο μετράνε το πάθος, η ενέργεια και η προσωπικότητα. Για εμάς η χρονιά ξεκίνησε με σκληρή δουλειά, έχουμε προκριθεί στους "32" του EHF European Cup και τώρα καλούμαστε να παίξουμε τον πρώτο τελικό της χρονιάς που είναι ιδιαίτερη καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Σίγουρα είναι ένας τίτλος που τον θέλουμε πολύ και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο να μας ενισχύσει και να δει ένα όμορφο παιχνίδι».

Έλενα Κερλίδη (αθλήτρια ΠΑΟΚ): «Είμαστε χαρούμενες που το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε αυτό το ζεστό γήπεδο. Έχουμε ωραίες αναμνήσεις από εδώ. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους, κάτι που πιστεύω θα γίνει και αύριο. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι περισσότερες αθλήτριες από τις δύο ομάδες λείπαμε αρκετές ημέρες με την Εθνική και τώρα καλούμαστε να πατήσουμε ένα κουμπί και να είμαστε 100% για τον αυριανό τελικό. Είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν και πιστεύω μεγάλο ρόλο θα παίξουν το πάθος και η προσωπικότητα των αθλητριών. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλες τις αθλήτριες χωρίς τραυματισμούς».