Mε τη Σάνια Πρέμοβιτς να συστήνεται με 11 γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Σαμαντρέτζα από το Κόσοβο με 38-28 στο «Δ. Βικέλας» της Βέροιας κι απέκτησε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup γυναικών.

Η Μαυροβούνια δεξιά ίντερ ηγήθηκε της επίθεσης του «Δικέφαλου», που προηγήθηκε με 21-14 στο ημίχρονο κι ανεβάζοντας την επιθετική επίδοση, έφθασε στο τελικό 38-28. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 18:30) ξανά στη Βέροια, με τυπικά γηπεδούχο τη Σαμαντρέτζα.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Tσικνάκη, Κερλίδη 2, Τροχίδου 5, Μεντεσίδου 3, Κατ. Κουκμίση 2, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 1, Ανδρίτσου 2, Γκρμπάβτσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 11, Σεμελίδου 1, Κουλούρη 2, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς 1.

Ήττες για την Αναγέννηση Άρτας και το Πανόραμα

Αντίθετα την ήττα γνώρισαν η Αναγέννηση Αρτας και το Πανόραμα στα πρώτα δικά τους παιχνίδια στον 2ο γύρο του EHF European Cup.

Η Αναγέννηση ηττήθηκε από την Κέρχενγκ με 24-19 (14-11 ημ.) στο Λουξεμβούργο και καλείται να ανατρέψει αυτό το σκορ, στον επαναληπτικό της Κυριακής (5/10, 19:00) στην έδρα της Κέρχενγκ, με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα της Ηπείρου.

Αναγέννηση Αρτας: Τσουασίδου 3, Νούλα 2, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Παπακώστα, Κωστοπούλου 4, Προκοπίδου, Καραχαρίση 3, Παπακοσμά, Μάγγου 2, Μάστακα 1.

Το Πανόραμα, τυπικά γηπεδούχο, ηττήθηκε από την Ιστόγκου στο Κόσοβο με 39-31 (21-13 ημ.). Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 20:00) στην έδρα της Ιστόγκου.

Πανόραμα (Οικονόμου): Αζρί, Κακαφίκα 1, Πατσάνη 2, Κοσμά, Γ. Παπαδοπούλου 5, Γιαννοπούλου 3, Πέτζιου 2, Περγκετζάι, Μούρνου 4, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 5, Μεϊμαρίδου, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 1, Αγ. Παπαδοπούλου 8.

Επίσης την Κυριακή (5/10, 21:00) η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Σέλφος στην Ισλανδία, με την Ενωση να έχει το πλεονέκτημα της νίκης με 32-26 στο ΟΑΚΑ.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

EHF European Cup (2ος γύρος)

ΠΑΟΚ - Σαμαντρέτζα 38-28

Κέρχεγκ - Αναγέννηση Άρτας 24-19

Πανόραμα- Ιστόγκου 31-39

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

EHF European League (2ος προκριματικός)

Μοσονμαγιαροβάρι 13:00 ΟΦΝ Ιωνίας- Μοσονμαγιαροβάρι (17-31 α' ματς)

EHF European Cup (2ος γύρος)

Βέροια 18:30 Σαμαντρέτζα - ΠΑΟΚ

Μπασαράζ 19:00 Αναγέννηση Άρτας- Κέρχεγκ

Ιστόγκ 20:00 Ιστόγκου - Πανόραμα

Σέλφος 21:00 Σέλφος - ΑΕΚ (26-32 α' ματς)

