ΠΑΟΚ: Έντεκα γκολ η Πρέμοβιτς, βήμα πρόκρισης στο EHF European Cup
Mε τη Σάνια Πρέμοβιτς να συστήνεται με 11 γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Σαμαντρέτζα από το Κόσοβο με 38-28 στο «Δ. Βικέλας» της Βέροιας κι απέκτησε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup γυναικών.
Η Μαυροβούνια δεξιά ίντερ ηγήθηκε της επίθεσης του «Δικέφαλου», που προηγήθηκε με 21-14 στο ημίχρονο κι ανεβάζοντας την επιθετική επίδοση, έφθασε στο τελικό 38-28. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 18:30) ξανά στη Βέροια, με τυπικά γηπεδούχο τη Σαμαντρέτζα.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Tσικνάκη, Κερλίδη 2, Τροχίδου 5, Μεντεσίδου 3, Κατ. Κουκμίση 2, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 1, Ανδρίτσου 2, Γκρμπάβτσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 11, Σεμελίδου 1, Κουλούρη 2, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς 1.
Δείτε ΕπίσηςΝέα Ιωνία: Πρεμιέρα με ήττα στο European League
Ήττες για την Αναγέννηση Άρτας και το Πανόραμα
Αντίθετα την ήττα γνώρισαν η Αναγέννηση Αρτας και το Πανόραμα στα πρώτα δικά τους παιχνίδια στον 2ο γύρο του EHF European Cup.
Η Αναγέννηση ηττήθηκε από την Κέρχενγκ με 24-19 (14-11 ημ.) στο Λουξεμβούργο και καλείται να ανατρέψει αυτό το σκορ, στον επαναληπτικό της Κυριακής (5/10, 19:00) στην έδρα της Κέρχενγκ, με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα της Ηπείρου.
Αναγέννηση Αρτας: Τσουασίδου 3, Νούλα 2, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Παπακώστα, Κωστοπούλου 4, Προκοπίδου, Καραχαρίση 3, Παπακοσμά, Μάγγου 2, Μάστακα 1.
Το Πανόραμα, τυπικά γηπεδούχο, ηττήθηκε από την Ιστόγκου στο Κόσοβο με 39-31 (21-13 ημ.). Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 20:00) στην έδρα της Ιστόγκου.
Πανόραμα (Οικονόμου): Αζρί, Κακαφίκα 1, Πατσάνη 2, Κοσμά, Γ. Παπαδοπούλου 5, Γιαννοπούλου 3, Πέτζιου 2, Περγκετζάι, Μούρνου 4, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 5, Μεϊμαρίδου, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 1, Αγ. Παπαδοπούλου 8.
Επίσης την Κυριακή (5/10, 21:00) η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Σέλφος στην Ισλανδία, με την Ενωση να έχει το πλεονέκτημα της νίκης με 32-26 στο ΟΑΚΑ.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
EHF European Cup (2ος γύρος)
ΠΑΟΚ - Σαμαντρέτζα 38-28
Κέρχεγκ - Αναγέννηση Άρτας 24-19
Πανόραμα- Ιστόγκου 31-39
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
EHF European League (2ος προκριματικός)
Μοσονμαγιαροβάρι 13:00 ΟΦΝ Ιωνίας- Μοσονμαγιαροβάρι (17-31 α' ματς)
EHF European Cup (2ος γύρος)
Βέροια 18:30 Σαμαντρέτζα - ΠΑΟΚ
Μπασαράζ 19:00 Αναγέννηση Άρτας- Κέρχεγκ
Ιστόγκ 20:00 Ιστόγκου - Πανόραμα
Σέλφος 21:00 Σέλφος - ΑΕΚ (26-32 α' ματς)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.