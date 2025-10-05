O ΠΑΟΚ πανηγυρική πρόκριση στο EHF European Cup

Ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες επί της Σαμαντρέτζα στη Βέροια, πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup, αποκλεισμός στο γκολ για την Αναγέννηση Άρτας.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του, νίκησε τη Σαμαντρέτζα από το Κόσοβο με 34-20 (14-8 ημ.) στο «Δ. Κραχτίδης» της Βέροιας και με δύο νίκες πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο στο EHF European Cup.

Το Σάββατο (4/10) ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 38-28, με πρωταγωνίστρια τη Σάνια Πρέμοβιτς με 11 γκολ. Τώρα τα γκολ μοιράστηκαν για τον Δικέφαλο, με την Έλενα Κερλίδη να πετυχαίνει έξι γκολ και τον ΠΑΟΚ να περνά με συνολικό σκορ στο 72-48.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 6, Τροχίδου, Μεντεσίδου 1, Κουκμίση 2, Γκάτζιου 1, Θεοδοσοπούλου, Ολσόζοβα 1, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 3, Γκρμπάσεβιτς 4, Πρέμοβιτς 2, Κουλούρη 4, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 1

Διαιτητές: Καπλίνσκι- Πίνκερ (Ισραήλ), Παρατηρητής: Θεοφάνους (Κύπρος), Δίλεπτα: 2-7, Πέναλτι: 2/3-2/2

Η Αναγέννηση Άρτας «άγγιξε» την ανατροπή

Η Αναγέννηση Άρτας έφθασε κοντά στην ανατροπή στην έδρα της Κέρχενγκ στο Λουξεμβούργο, η ομάδα της Ηπείρου- τυπικά γηπεδούχος- επικράτησε με 30-26, όμως έμεινε εκτός συνέχειας με συνολικό σκορ 50-49.

Η Κέρχενγκ είχε επικρατήσει με 24-19 στον αγώνα του Σαββάτου (4/10), όμως η ελληνική ομάδα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Με την Ελένη Προκοπίδου να σημειώνει 13 γκολ, η Αναγέννηση μετά το 13' πήρε το προβάδισμα με 7-6 και δεν το έχασε ποτέ. Δημιούργησε διαφορές τριών γκολ, κλείνοντας το 1ο ημίχρονο στο 14-12.

Η ελληνική ομάδα έκανε το 17-13 στο 33', με τον αγώνα να κυλά με διαφορές δύο και τριών γκολ μέχρι το 56', όταν έγινε το 24-22. Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος η Αναγέννηση βρέθηκε σε άλλες τρεις περιπτώσεις βρέθηκε με προβάδισμα τεσσάρων γκολ, η τελευταία με 29-25 στο 59:45, όμως η Κέρχινγκ άντεξε, διαμορφώνοντας στην εκπνοή το τελικό 30-26.

Αποκλεισμός για Νέα Ιωνία στη EHF European League

Το εγχείρημα της Νέας Ιωνίας να αγωνιστεί στη EHF European League σταμάτησε στον 2ο προρκιματικό γύρο. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ηττήθηκε ξανά από την ισχυρή Μοσονμαγιαροβάρι στην Ουγγαρία, αυτή τη φορά με 32-19 και πλέον στρέφει την προσοχή της στις εσωτερικές διοργανώσεις.

ΟΦΝΙ (Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Θεοδωροπούλου, Καραμάνου, Κρίνιτς 1, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Ν. Κεπεσίδου 3, Τσάκαλου 8, Γιαννοπούλου 2, Ρούσσου 2, Νταβίντοβιτς 1, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 1.

Διαιτητές: Γιακόβλεβιτς- Κοβάσεβιτς (Σερβία), Παρατηρητής: Γιόβιτς (Βοσνία), Δίλεπτα 5-1, Πέναλτι: 3/3-4/5

