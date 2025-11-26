Ο ΠΑΟΚ νικώντας τον νεοφώτιστο Φέρωνα με 36-25 στη Βέροια, έφθασε με άνεση στην 7η νίκη του σε 10 αγώνες στη Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ ίσα που χρειάστηκε να πατήσει λίγο το γκάζι, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στην εύκολη εκτός έδρας επικράτηση επί του Φέρωνα Βέροιας με 36-25 (ημ. 18-15) για τη 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Το νεανικό συγκρότημα του πρωτοεμφανιζόμενου στην κατηγορία Φέρωνα, άντεξε μέχρι το 25ο λεπτό (14-14), διάστημα που διατήρησε την πρωτοπορία. Όμως οι φιλοξενούμενοι στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου πήραν διαφορά τριών γκολ (18-15), στο 40ό λεπτό είχαν ξεφύγει με 24-18 και χωρίς προβλήματα έφθασαν στο τελικό 36-25 και στην 7η νίκη στο πρωτάθλημα, πιάνοντας τον Ολυμπιακό, που θα δώσει το δικό του παιχνίδι για τη 10η αγωνιστική στις 10 Δεκεμβρίου, όταν θα φιλοξενηθεί από τη Δράμα.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-5, 8-9, 11-11, 14-13, 15-18 (ημχ), 17-21, 18-24, 19-27, 22-30, 24-32, 25-36

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 3, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 2, Γκεοργκιέφσκι 3, Αγερίδης, Μόμιτς 7, Ταπάντζης 6, Μπαλτζής 1, Μπούντκο 1, Ταραμονλής 1, Μαυρίδης, Ζαμάνης, Μπουγιάκας, Κερλίδης 2.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 1, Παπαβασίλης, Τεμελκόφσκι, Νικολαϊδης 4, Ιωάννου 7, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος 5, Μπάτζιος 2, Δομπρής, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς, Φεράς 4, Μαμντούχ 2

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 6-7, Πέναλτι: 0/1-5/5

H βαθμολογία

(10η αγωνιστική)