ΠΑΟΚ - Χολόν 31-31: Ισόπαλες έστειλαν την υπόθεση πρόκριση στη ρεβάνς
Όλα... ανοιχτά στη ρεβάνς του δεύτερου γύρου του EHF European Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Χολόν, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με σκορ 31-31 στο πρώτο μεταξύ τους ματς. Ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (19/10, 18:00).
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και τον ΠΑΟΚ να παίρνει το προβάδισμα. Το σύνολο του Μπάμπη Ανανιάδη διαχειρίστηκαν το προβάδισμα, ωστόσο η Χολόν πίεσε τους γηπεδούχους, παίρνοντας διαφορά δύο τερμάτων προς το τέλος του ματς (28-30).
Ο Δικέφαλος του Βορρά αρχικά ισοφάρισε σε 30-30 και πολύ γρήγορα πήρε το προβάδισμα (31-30). Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει η νίκη για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι δέχθηκαν την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα για να διαμορφωθεί το τελικό 31-31.
