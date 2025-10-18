ΠΑΟΚ και Χολόν αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 31-31 στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον 2ο γύρο του EHF European Cup και η υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση θα κριθεί στον δεύτερο αγώνα...

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και τον ΠΑΟΚ να παίρνει το προβάδισμα. Το σύνολο του Μπάμπη Ανανιάδη διαχειρίστηκαν το προβάδισμα, ωστόσο η Χολόν πίεσε τους γηπεδούχους, παίρνοντας διαφορά δύο τερμάτων προς το τέλος του ματς (28-30).

Ο Δικέφαλος του Βορρά αρχικά ισοφάρισε σε 30-30 και πολύ γρήγορα πήρε το προβάδισμα (31-30). Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει η νίκη για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι δέχθηκαν την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα για να διαμορφωθεί το τελικό 31-31.

