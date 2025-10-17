Aναστρέψιμη ήττα ο Διομήδης Άργους στο EHF European Cup

Διομήδης Άργους: Αναστρέψιμη ήττα από την Μπούντβανσκα στο EHF European Cup
- Πίστη για την ανατροπή στη Δράμα
- Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στις δικές του μάχες
- Τρία παιχνίδια στη Handball Premier
Ο Διομήδης Άργους είχε την ευκαιρία να νικήσει την Μπούντβανσκα Ριβιέρα, όμως στο τέλος γνώρισε την ήττα με 30-28, στον πρώτο τους αγώνα για τον 2ο γύρο του EHF European Cup, στην πόλη Τσέτινιε του Μαυροβούνιου.
Η ελληνική ομάδα ήταν τυπικά γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα και στον επαναληπτικό που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή (19/10, 19:00) θα έχει την ευκαιρία να αντιστρέψει τα δεδομένα και να περάσει στον γύρο των «32».
Ο Διομήδης μετά το 10ο λεπτό πήρε την πρωτοπορία (6-5) με τον Μπαρόσο, με δύο γκολ από τον Κυριακίδη κι ένα από τον Τσάκαλο ξέφυγε με 13-9 στο 23', με τον Μαξίμοβιτς να γράφει το 17-16 για την αργολική ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Η Μπούντβανσκα με επιμέρους σκορ 5-1, πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 28-20 (39'), οι Τσάκαλος και Τρούλος έφεραν την ισοφάριση 21-21 (41'), με την ομάδα από το Μαυροβούνιο να διατηρεί σταθερό προβάδισμα μέχρι δύο γκολ 26-24 (49') και με τρία γκολ (28-25) στο 54'.
Ο Τσάκαλος με δύο γκολ έφερε τον Διομήδη σε απόσταση ενός γκολ, 28-27 (56'), ο Τρούλος αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι για την ισοφάριση (57:36), παρότι έτρεχαν δύο δίλεπτες ποινές σε βάρος του Διομήδη, ο εξτρέμ των «Λύκων» μείωσε σε 29-28 (59:35), με τον Μπαϊτσέτα να διαμορφώνει το τελικό 30-28.
Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 8-6, 11-9, 13-12, 17-15 (ημ.), 18-19, 20-21, 22-24, 24-25, 26-28, 28-30.
Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 1, Κωστούλας, Τσέλιος 2, Τσάκαλος 8, Ζάκι, Ασβεστάς 1, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 5, Μπαρόσο 2, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 5, Ορφανός, Μάρτινσεν 4.
Μπούντβανσκα: Βέγκα 1, Μπαϊτσέτα 3, Βούγιοβιτς 3, Γκλέντζα 1, Κριβοκάπιτς 8, Λόντσαρ 6, Μρβάλιεβιτς 6, Μεντόγιεβιτς 2.
Πίστη για την ανατροπή στη Δράμα
Η Δράμα το Σάββατο (18/10, 18:00) θα επιχειρήσει τη δική της ανατροπή απέναντι σε μια άλλη ομάδα από το Μαυροβούνιο, στο «Δ. Κραχτίδης» φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Λόβτσεν, από την οποία είχε ηττηθεί με 32-27, επίσης στο Τσέτινιε κι αυτό καλείται να ανατρέψει.
«Το σκορ στον πρώτο αγώνα μάς αδικεί, έχουμε τις δυνατότητές μας, η έδρα μας είναι αυτό που μας δίνει "φτερά"» είπε ο τεχνικός Σάκης Βαλαβάνης.
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στις δικές του μάχες
Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία χρονική ομάδα που αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο 2ο γύρο του EHF European Cup, θα παίξει με την ισραηλινή Χολόν και τα δύο παιχνίδια στη Μίκρα. Ο πρώτος αγώνας με γηπεδούχο τον «Δικέφαλο» θα γίνει το Σάββατο (18/10, 19:00) και ο επαναληπτικός με τυπικά γηπεδούχο τη Χολόν, την Κυριακή (19/10, 18:00).
Τρία παιχνίδια στη Handball Premier
Τρία παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της Handball Premier, θα γίνουν το Σάββατο (18/10).
- Καματερού 16:00 Ιωνικός ΝΦ - ΕΣΝ Βριλησσίων (ΕΡΤ SPORTS)
- Κιλκίς 16:00 ΓΑΣ Κιλκίς - Ολυμπιακός
- ΟΑΚΑ 16:00, ΑΕΚ - Φέρωνας Βέροιας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.