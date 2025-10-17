Aναστρέψιμη ήττα ο Διομήδης Άργους στο EHF European Cup

Ο Διομήδης Άργους ηττήθηκε από την Μπούντβανσκα Ριβιέρα με 30-28, διαφορά που μπορεί να ανατρέψει και να περάσει στον 3ο γύρο στο EHF European Cup.

Ο Διομήδης Άργους είχε την ευκαιρία να νικήσει την Μπούντβανσκα Ριβιέρα, όμως στο τέλος γνώρισε την ήττα με 30-28, στον πρώτο τους αγώνα για τον 2ο γύρο του EHF European Cup, στην πόλη Τσέτινιε του Μαυροβούνιου.

Η ελληνική ομάδα ήταν τυπικά γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα και στον επαναληπτικό που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή (19/10, 19:00) θα έχει την ευκαιρία να αντιστρέψει τα δεδομένα και να περάσει στον γύρο των «32».

Ο Διομήδης μετά το 10ο λεπτό πήρε την πρωτοπορία (6-5) με τον Μπαρόσο, με δύο γκολ από τον Κυριακίδη κι ένα από τον Τσάκαλο ξέφυγε με 13-9 στο 23', με τον Μαξίμοβιτς να γράφει το 17-16 για την αργολική ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Μπούντβανσκα με επιμέρους σκορ 5-1, πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 28-20 (39'), οι Τσάκαλος και Τρούλος έφεραν την ισοφάριση 21-21 (41'), με την ομάδα από το Μαυροβούνιο να διατηρεί σταθερό προβάδισμα μέχρι δύο γκολ 26-24 (49') και με τρία γκολ (28-25) στο 54'.

Ο Τσάκαλος με δύο γκολ έφερε τον Διομήδη σε απόσταση ενός γκολ, 28-27 (56'), ο Τρούλος αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι για την ισοφάριση (57:36), παρότι έτρεχαν δύο δίλεπτες ποινές σε βάρος του Διομήδη, ο εξτρέμ των «Λύκων» μείωσε σε 29-28 (59:35), με τον Μπαϊτσέτα να διαμορφώνει το τελικό 30-28.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 8-6, 11-9, 13-12, 17-15 (ημ.), 18-19, 20-21, 22-24, 24-25, 26-28, 28-30.

Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 1, Κωστούλας, Τσέλιος 2, Τσάκαλος 8, Ζάκι, Ασβεστάς 1, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 5, Μπαρόσο 2, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 5, Ορφανός, Μάρτινσεν 4.

Μπούντβανσκα: Βέγκα 1, Μπαϊτσέτα 3, Βούγιοβιτς 3, Γκλέντζα 1, Κριβοκάπιτς 8, Λόντσαρ 6, Μρβάλιεβιτς 6, Μεντόγιεβιτς 2.

Πίστη για την ανατροπή στη Δράμα

Η Δράμα το Σάββατο (18/10, 18:00) θα επιχειρήσει τη δική της ανατροπή απέναντι σε μια άλλη ομάδα από το Μαυροβούνιο, στο «Δ. Κραχτίδης» φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Λόβτσεν, από την οποία είχε ηττηθεί με 32-27, επίσης στο Τσέτινιε κι αυτό καλείται να ανατρέψει.

«Το σκορ στον πρώτο αγώνα μάς αδικεί, έχουμε τις δυνατότητές μας, η έδρα μας είναι αυτό που μας δίνει "φτερά"» είπε ο τεχνικός Σάκης Βαλαβάνης.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στις δικές του μάχες

Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία χρονική ομάδα που αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο 2ο γύρο του EHF European Cup, θα παίξει με την ισραηλινή Χολόν και τα δύο παιχνίδια στη Μίκρα. Ο πρώτος αγώνας με γηπεδούχο τον «Δικέφαλο» θα γίνει το Σάββατο (18/10, 19:00) και ο επαναληπτικός με τυπικά γηπεδούχο τη Χολόν, την Κυριακή (19/10, 18:00).

Τρία παιχνίδια στη Handball Premier

Τρία παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της Handball Premier, θα γίνουν το Σάββατο (18/10).

Καματερού 16:00 Ιωνικός ΝΦ - ΕΣΝ Βριλησσίων (ΕΡΤ SPORTS)

Κιλκίς 16:00 ΓΑΣ Κιλκίς - Ολυμπιακός

ΟΑΚΑ 16:00, ΑΕΚ - Φέρωνας Βέροιας



