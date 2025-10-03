Η Νέα Ιωνία ηττήθηκε εκτός έδρας από την ουγγρική Μοσονμαγιαροβάρι με 31-17 στον 1ο αγώνα του β' γύρου στο European League γυναικών.

Η Νέα Ιωνία στην πρεμιέρα της στο European League γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την ουγγρική Μοσονμαγιαροβάρι με 31-17 (17-10 ημ.) στο πλαίσιο του 2ου γύρου της διοργάνωσης.

Η πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ελλάδας δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση απέναντι σε μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου.

Έτσι ο επαναληπτικός που θα γίνει την Κυριακή (5/10, 13:00) ξανά στην έδρα της ουγγρικής ομάδας, αποκτά τυπική διαδικασία. H ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αγωνιστεί απευθείας στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η Λαμπρίνα Τσάκαλου, με οκτώ γκολ και η Μαυροβούνια, Σάσκα Νταβίντοβιτς (τέσσερα γκολ) αποτέλεσαν τις μοναδικές απειλές για ουγγρική ομάδα.

Η Νέα Ιωνία, που δεν έχει στην αποστολή της τις Χατζηπαρασίδου και Λουμπιανάια, ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 17ο λεπτό (8-7). Η Μοσονμαγιαροβάρι ξέφυγε με 13-7 (25΄), έκλεισε το ημίχρονο στο 17-10 και με όπλο την άμυνά της, καθώς δέχθηκε μόλις επτά γκολ στο 2ο ημίχρονο, έφθασε στο άνετο 31-17.

Νέα Ιωνία (Π. Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Θεοδωροπούλου, Καραμάνου, Κρίνιτς, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Ν. Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 8, Γιαννοπούλου, Ρούσου 1, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 1

Δίλεπτα: 1-3. Πέναλτι: 3/4-2/3.

Το πρόγραμμα των τεσσάρων ομάδων στο EHF European Cup

Πλούσια η δράση το Σαββατοκύριακο με τέσσερις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στον 2ο γύρο του EHF European Cup γυναικών.

Η ΑΕΚ έχοντας νικήσει την ισλανδική Σέλφος με 32-26 στο ΟΑΚΑ, θα παίξει τη ρεβάνς με αυτό το πλεονέκτημα. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ, η Αναγέννηση Άρτας και το Πανόραμα αυτό το διήμερο θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

EHF European Cup (2ος γύρος)

Βέροιας 19:30 ΠΑΟΚ - Σαμαντρέτζα (Κόσσοβο)

Μπασαράζ 19:00 Κέρχεγκ (Λουξεμβούργο)- Αναγέννηση Άρτας

Ιστόγκ 20:00 ΑΕΠ Πανόραμα- Ιστόγκου (Κόσοβο)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

EHF European Cup (2ος γύρος)

Βέροιας 18:30, Σαμαντρέτζα (Κόσσοβο)- ΠΑΟΚ

Μπασαράζ 19:00 Αναγέννηση Άρτας- Κέρχεγκ (Λουξεμβούργο)

Ιστόγκ 20:00 Ιστόγκου (Κόσοβο)- ΑΕΠ Πανόραμα

Σέλφος 21:00, Σέλφος (Ισλανδία)- ΑΕΚ (26-32 α' ματς)



