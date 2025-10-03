Νέα Ιωνία: Πρεμιέρα με ήττα στο European League
Η Νέα Ιωνία στην πρεμιέρα της στο European League γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την ουγγρική Μοσονμαγιαροβάρι με 31-17 (17-10 ημ.) στο πλαίσιο του 2ου γύρου της διοργάνωσης.
Η πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ελλάδας δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση απέναντι σε μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου.
Έτσι ο επαναληπτικός που θα γίνει την Κυριακή (5/10, 13:00) ξανά στην έδρα της ουγγρικής ομάδας, αποκτά τυπική διαδικασία. H ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αγωνιστεί απευθείας στους ομίλους της διοργάνωσης.
Η Λαμπρίνα Τσάκαλου, με οκτώ γκολ και η Μαυροβούνια, Σάσκα Νταβίντοβιτς (τέσσερα γκολ) αποτέλεσαν τις μοναδικές απειλές για ουγγρική ομάδα.
Η Νέα Ιωνία, που δεν έχει στην αποστολή της τις Χατζηπαρασίδου και Λουμπιανάια, ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 17ο λεπτό (8-7). Η Μοσονμαγιαροβάρι ξέφυγε με 13-7 (25΄), έκλεισε το ημίχρονο στο 17-10 και με όπλο την άμυνά της, καθώς δέχθηκε μόλις επτά γκολ στο 2ο ημίχρονο, έφθασε στο άνετο 31-17.
Νέα Ιωνία (Π. Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Θεοδωροπούλου, Καραμάνου, Κρίνιτς, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Ν. Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 8, Γιαννοπούλου, Ρούσου 1, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 1
Δίλεπτα: 1-3. Πέναλτι: 3/4-2/3.
Το πρόγραμμα των τεσσάρων ομάδων στο EHF European Cup
Πλούσια η δράση το Σαββατοκύριακο με τέσσερις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στον 2ο γύρο του EHF European Cup γυναικών.
Η ΑΕΚ έχοντας νικήσει την ισλανδική Σέλφος με 32-26 στο ΟΑΚΑ, θα παίξει τη ρεβάνς με αυτό το πλεονέκτημα. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ, η Αναγέννηση Άρτας και το Πανόραμα αυτό το διήμερο θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
EHF European Cup (2ος γύρος)
- Βέροιας 19:30 ΠΑΟΚ - Σαμαντρέτζα (Κόσσοβο)
- Μπασαράζ 19:00 Κέρχεγκ (Λουξεμβούργο)- Αναγέννηση Άρτας
- Ιστόγκ 20:00 ΑΕΠ Πανόραμα- Ιστόγκου (Κόσοβο)
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
EHF European Cup (2ος γύρος)
- Βέροιας 18:30, Σαμαντρέτζα (Κόσσοβο)- ΠΑΟΚ
- Μπασαράζ 19:00 Αναγέννηση Άρτας- Κέρχεγκ (Λουξεμβούργο)
- Ιστόγκ 20:00 Ιστόγκου (Κόσοβο)- ΑΕΠ Πανόραμα
- Σέλφος 21:00, Σέλφος (Ισλανδία)- ΑΕΚ (26-32 α' ματς)
Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.