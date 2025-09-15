Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ είχε επικό φινάλε, με τον πορτιέρε των «ερυθρόλευκων» να πραγματοποιεί μεγάλη απόκρουση και να δίνει τον τίτλο στην ομάδα του.

Μία μεγάλη απόκρουση σημάδεψε τον τελικό του Super Cup Ελλάδας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ο Ντιόγκο Βαλέριο ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους», ο οποίος με απόκρουσή του έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, στο τελευταίο λεπτό του ματς, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 24-23. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή, ωστόσο ένα λάθος τους έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγει στην κόντρα.

Οι παίκτες της Ένωσης μοίρασαν σωστά τη μπάλα, η οποία κατέληξε στα χέρια του Βλαστού. Τότε ο παίκτης της ΑΕΚ κινήθηκε από πλάγια με το σουτ του να αποκρούεται από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα ο τελικός να λήξει με το 24-23 και ο τίτλος να πάρει στους Πειραιώτες.

Δείτε την μεγάλη απόκρουση που έδωσε τον τίτλο στον Ολυμπιακό

Δείτε την πρεμιέρα των Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube