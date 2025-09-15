Ο Ολυμπιακός στέφθηκε για ακόμη μία φορά κάτοχος του Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας της ΑΕΚ με 24-23 σε ένα ματς με ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του.

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο χάντμπολ είναι «ερυθρόλευκος»! Ο Ολυμπιακός με νίκη επί της ΑΕΚ με σκορ 24-23 κατέκτησε το φετινό Super Cup. Αυτός ο τίτλος είναι ο τέταρτος στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο και την ΑΕΚ να βρίσκει τον τρόπο ν' ανατρέψει το σκορ, πηγαίνοντας με το προβάδισμα στο ημίχρονο (11-12). Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν και πάλι κεφάλι στο σκορ στην επανάληψη, με την Ένωση να πλησιάζει στο ελάχιστο χωρίς όμως να βρίσκει την ισοφάριση.

Στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός ήταν στο +1 (24-23). Οι παίκτες του έκαναν λανθασμένη επιλογή και στην κόντρα ο Βλαστός νικήθηκε από τον πορτιέρε του Ολυμπιακού για να παραμείνει το σκορ 24-23 και να δώσει τον τίτλο στην ομάδα του.

Δείτε την απονομή του Ολυμπιακού

