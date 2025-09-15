Ολυμπιακός: Η απονομή του τίτλου του Super Cup στους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο χάντμπολ είναι «ερυθρόλευκος»! Ο Ολυμπιακός με νίκη επί της ΑΕΚ με σκορ 24-23 κατέκτησε το φετινό Super Cup. Αυτός ο τίτλος είναι ο τέταρτος στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο και την ΑΕΚ να βρίσκει τον τρόπο ν' ανατρέψει το σκορ, πηγαίνοντας με το προβάδισμα στο ημίχρονο (11-12). Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν και πάλι κεφάλι στο σκορ στην επανάληψη, με την Ένωση να πλησιάζει στο ελάχιστο χωρίς όμως να βρίσκει την ισοφάριση.
Στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός ήταν στο +1 (24-23). Οι παίκτες του έκαναν λανθασμένη επιλογή και στην κόντρα ο Βλαστός νικήθηκε από τον πορτιέρε του Ολυμπιακού για να παραμείνει το σκορ 24-23 και να δώσει τον τίτλο στην ομάδα του.
Δείτε την απονομή του Ολυμπιακού
