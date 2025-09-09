Ο πρώτος αγώνας της σεζόν για το χάντμπολ είναι προ των πυλών με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να... μάχονται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup Ελλάδας. Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας. Ο πρωταθλητής Ελλάδας και η Κυπελλούχος θα διασταυρώσουν τα ξίφη του για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 19:00. Το ματς ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους «κιτρινόμαυρους» θα φιλοξενήσει το κλειστό γυμναστήριο του Καματερού.

Φυσικά, το ματς αυτό θα έχει τηλεοπτική κάλυψη και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.

Αυτή είναι η τέταρτη σερί χρονιά που θα διεξαχθεί ο θεσμός του Super Cup Ελλάδας, μετά το μακρινό 1999. Ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τις προηγούμενες τρεις χρονιές το τρόπαιο, με τον Ιωνικό να μετράει μία.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών