Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού στο Super Cup Ελλάδας
Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας. Ο πρωταθλητής Ελλάδας και η Κυπελλούχος θα διασταυρώσουν τα ξίφη του για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 19:00. Το ματς ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους «κιτρινόμαυρους» θα φιλοξενήσει το κλειστό γυμναστήριο του Καματερού.
Φυσικά, το ματς αυτό θα έχει τηλεοπτική κάλυψη και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.
Αυτή είναι η τέταρτη σερί χρονιά που θα διεξαχθεί ο θεσμός του Super Cup Ελλάδας, μετά το μακρινό 1999. Ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τις προηγούμενες τρεις χρονιές το τρόπαιο, με τον Ιωνικό να μετράει μία.
Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών
- 1999 (ΚΓ Πανελληνίου) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 26-20
- 2022 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-24
- 2023 (Δαϊς) ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ 25-26
- 2024 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΠΑΟΚ 32-25
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.