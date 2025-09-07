Εμφατική νίκη στα Βριλήσσια, κόντρα της τοπικής ομάδας, πέτυχε ο ΠΑΟΚ με ένα σκορ στο 20-27, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του Round 1 του EHF European Cup.

Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που πήρε τη νίκη στον αγώνα απέναντι στα Βριλήσσια με σκορ 20-27 στον πρώτο αγώνα των 2 ομάδων χάντμπολ για τον Round 1 (πρώτο γύρο) του EHF European Cup. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά μπήκαν «μουδιασμένα» και υπήρξε το 6-3. Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν ρυθμό, και επέστρεψαν στο παιχνίδι άμεσα για ένα 8-8. Σε ένα κλειστό επιθετικά πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες με το σκορ στο 11-9 έμειναν για 10 λεπτά χωρίς γκολ, με αυτό να είναι το τελικό σκορ για το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έχοντας ως απόλυτο και σούπερ πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα του, Ίγκορ Άρσιτς, ο οποίος από το 33% που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στις αποκρούσεις, έφτασε στο τρομερό 50%, πήρε αυτό που ήθελε. Ο Σέρβος τερματοφύλακας βρήκε συμπαραστάτες τους συμπαίκτες του, οι οποίοι ανέβασαν τον ρυθμό, έπαιξαν γρήγορο και καλό χάντμπολ αλλά και σκοράροντας πολύ στο τρανζίσιον. Το 14-13 έγινε 14-21, με τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά να έχουν αγωνιστικά τον πρώτο λόγο. Το τελικό 20-27 έδωσε στον ΠΑΟΚ σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει του επαναληπτικού παιχνιδιού. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στο Φιλίππειο Κλειστό Γυμναστήριο της Βέροιας.

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 3-1, 6-4, 7-7, 10-9, 11-9 (ημ), 12-10, 14-13, 14-19, 15-21 και 18-25.

ΕΣΝ Βριλήσσια (Τούτσης): Στάθης Μ 9, Στάθης Πέτρος 4, Μάλλιος 2, Βαρδαξόπουλος 2, Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι 1, Μπάγιος 1, Βόλινετς, Κολεζάκης, Στάθης Παναγιώτης, Γιάνους, Μπαλάσκας, Τόμσον, Στεφανίτσης, Μπραουδάκης και Αντωνιάδης.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 6, Παπαβασίλης 4, Τεμελκόσκι 2, Νικολαΐδης, Ιωάννου 4, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 6, Τριανταφυλλίδης 3 και Άρσιτς 1.