O ΠΑΟΚ «σφραγίζει» κόντρα στα Βριλήσσια την πρόκριση στο ΕΗF European Cup

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τα Βριλήσσια στη Βέροια στον επαναληπτικό αγώνα της 1ης φάσης στο ΕΗF European Cup, έχοντας το σημαντικό πλεονέκτημα της νίκης με 27-20.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το «Φιλίππειο» της Βέροιας για να φιλοξενήσει τα Βριλήσσια το Σάββατο (13/9, 17:00, Αction24) στον επαναληπτικό αγώνα του 1ου γύρου στο ΕΗF European Cup.

Ο Δικέφαλος έχοντας επικρατήσει στα Βριλήσσια με 27-20, αναμένεται να «σφραγίσει» την πρόκριση στον 2ο γύρο, εκεί όπου περιμένει η ισραηλινή Χολόν (11-18 Οκτωβρίου).



Από την πλευρά τους τα Βριλήσσια θα ψάξουν την ανατροπή, έχοντας οδηγό την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου στην έδρα τους. Σε σχέση με τον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεσή του έναν ακόμα αθλητή, τον Αιγύπτιο περιφερειακό Φεράς, ενώ βρίσκεται ακόμα σε αναμονή για τις βίζες των Χασάν και Μοχτάρ, εν όψει και της πρεμιέρας του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

O δεξιός εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Γρηγόρης Ιωάννου δήλωσε: «Για εμάς είναι ένα νέο παιχνίδι. Θα το δούμε σαν να μην υπάρχει διαφορά. Θέλουμε τη νίκη, παίζουμε με τον κόσμο μας, παίζουμε στην έδρα μας. Δεν λέει τίποτα το πρώτο ματς. Κρατάμε το θετικό πρόσημο, αλλά το βλέπουμε τελείως ξεχωριστά. Περιμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, σίγουρα. Και γι' αυτό το λόγο, για εμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί τα Βριλήσσια πιστεύω θα παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό και γι' αυτό δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο, θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους».

Ο πλέι μέικερ των Βριλησσίων, Χάρης Μάλλιος τόνισε: «Έχουμε πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό, καθώς ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του με επτά γκολ διαφορά είναι το φαβορί της πρόκρισης. Παρόλα αυτά εμείς θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας, θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα, να κάνουμε αρχικά μία καλύτερη εμφάνιση και για μεγαλύτερο διάστημα. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, αποδείχθηκε και στο πρώτο ματς που σχεδόν κυριαρχούσαμε για 40 λεπτά, αλλά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και μέσα σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ έχτισε μια σημαντική διαφορά. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 60 λεπτά. Αυτό που πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια λειτουργούν υπέρ μας γιατί χρειαζόμαστε χρόνο και θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος».