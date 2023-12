Αριθμοί που προκαλούν ζαλάδα, κοντά στα 4 εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν στη Γαλλία τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών

Η Γαλλία νικώντας τη Νορβηγία με 31-28 κατέκτησε για 3η φορά στην ιστορία της τον παγκόσμιο τίτλο στο χάντμπολ γυναικών.

Η μετάδοση του τελικού στη Γαλλία «έσπασε» τα κοντέρ, καθώς προσέλκυσε κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ο όμιλος TF1 μετέδωσε το 1ο ημίχρονο και για να μεταδοθεί στην προκαθορισμένη ώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων, το 2ο ημίχρονο πήγε στο TMC.

