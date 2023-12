Η Γαλλία νικώντας τη Νορβηγία με 31-28 κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα για 3η φορά στην ιστορία της

Η Γαλλία επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, θριαμβεύοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργάνωσαν η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία.

Στον μεγάλο τελικό που έγινε στην πόλη Χέρνινγκ της Δανίας, μπροστά σε 12.000 θεατές, η Γαλλία νίκησε την κάτοχο του τίτλου Νορβηγία με 31-28 (ημ. 20-17) κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο.

Ήταν η 5η φορά που η Γαλλία και η Νορβηγία διεκδίκησαν τον παγκόσμιο τίτλο, με τη Γαλλία να φθάνει στη 2η νίκη της μετά το 2017, αλλά και να παίρνει ρεβάνς για τον προ διετίας χαμένο τελικό στην Ισπανία. Συνολικά, έγινε πρωταθλήτρια κόσμου για 3η φορά στην ιστορία της, η πρώτη ήταν το 2003.

Η Νορβηγία έπαιξε στον 9ο τελικό της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την 5η ήττα, όμως παραμένει η πιο επιτυχημένη ομάδα στη διοργάνωση με τέσσερα χρυσά μετάλλια (όσα και η Ρωσία), πέντε ασημένια και τρία χάλκινα.

Η γηπεδούχος Δανία επικρατώντας επί της Σουηδίας με 28-27 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, που πήραν μέρος 32 εθνικά συγκροτήματα.

That heavy ball Mie Hojlund secures the win and the 𝒃𝒓𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍 𝒇𝒐𝒓 𝑫𝒆𝒏𝒎𝒂𝒓𝒌 #DENNORSWE2023 #aimtoexcite @DanskHaandbold pic.twitter.com/lFhgfNzKGw