Πετρούνιας: Το πρόγραμμα που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν μαγικός και με αυτό το πρόγραμμα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.
Ο «Άρχοντας των κρίκων» εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, το οποίο του χάρισε ακόμη μία τεράστια διάκριση στην σπουδαία καριέρα του.
Το μαγικό πρόγραμμα του Λευτέρη Πετρούνια
@Photo credits: INTIME
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