Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν μαγικός και με αυτό το πρόγραμμα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.

Ο «Άρχοντας των κρίκων» εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, το οποίο του χάρισε ακόμη μία τεράστια διάκριση στην σπουδαία καριέρα του.