Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με το Περιστέρι στη SUNEL Arena την Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι την Κυριακή 1 Νοέμβρη στη 13:00 στη SUNEL Arena το Περιστέρι και θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στη GBL. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους του ότι το πρωί της Πέμπτης (29/10) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα κόντρα στην ομάδα του Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι το πρωί της Πέμπτης (29/10) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για την 5η αγωνιστική της GBL, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην Sunel Arena (Oλυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων).

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για την παρακολούθηση των αγώνων, παρακαλούμε να συμπληρώνεται η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://www.olympiacosbc.gr/el/?option=com_rsform&view=rsform&formId=26

συνοδευόμενη από βεβαίωση αναπηρίας:

κράτηση θέσης ΑμεΑ σε συγκεκριμένο τμήμα

κράτηση θέσης για αμαξίδιο.

Για κάθε αγώνα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητα στοιχεία για κάθε αίτημα θέσης ΑμεΑ:

ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ για κάθε άτομο με αναπηρία, με σαφή αναφορά στον τίτλο του email αν αφορά θέση αμαξιδίου ή θέση καθημένων.

O νοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία, σαφώς αναγραφόμενα.

Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ συνοδού, επίσης σαφώς αναγραφόμενα.

Αιτήματα που δεν πληρούν όλα τα παραπάνω στοιχεία ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.

Απάντηση θα αποστέλλεται περίπου δύο (2) ημέρες πριν από τον αγώνα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, και το εισιτήριο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Εφόσον τα αιτήματα είναι πάρα πολλά λόγω χρονικού περιορισμού δεν λαμβάνετε πάντα αρνητική απάντηση κατόπιν εξάντλησης εισιτηρίων.

Οι οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου αμαξιδίων θα αποστέλλονται μέσω email.

Η προσέλευση στο γήπεδο δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση.

Eπικοινωνία μόνο για διευκρινήσεις και όχι για εκδήλωση ενδιαφέροντος : 210 4527 600, [email protected]