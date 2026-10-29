Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, αποκάλυψε τον λόγο που ο Μπάμπης Κωστούλας δεν αγωνιστήκε ούτε λεπτό στην αναμέτρηση των «γλάρων» με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπράιτον δεν τα κατάφερε χθες (28/10) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αν και προηγήθηκε σε δύο περίπτωσες, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του EFL Cup και να οδηγούνται στα πέναλτι, εκεί όπου επικράτησαν οι «Πολίτες», σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο τους για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην αποστολή για την εν λόγω αναμέτρηση ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, σκοράροντας 5 γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ στα τελευταία 11 παιχνίδια με τη φανέλα των «γλάρων».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης για τον λόγο της απουσίας του Έλληνα φορ, με τον ίδιο να απαντάει πως η μη χρησιμοποίηση του παίκτη ήταν καθαρά θέμα ξεκουράσης και πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου (31/10) με αντίπαλο και πάλι τη Σίτι, αυτή τη φορά όμως για την Premier League.

«Ο Κωστούλας ξεκουράστηκε. Φαίνεται ότι θα επιστρέψει στην ομάδα το Σάββατο, όπως και οι Τσέμα και Καντίογλου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.