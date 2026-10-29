Σαράνια: «Οι Χιτ τσεκάρουν Ίρβινγκ, αλλά τι μπορούν να δώσουν;»
Οι Χιτ επικράτησαν με 129-117 των Χοκς, αλλά δυσκολεύονται αρκετά στο ξεκίνημα της σεζόν. Βρίσκονται στο 1-4 και απαιτείται βελτίωση και στις δύο μεριές του παρκέ. Μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στα πρώτα ματς αλλά χρειάζεται και συνοδοιπόρους.
Ο Σαμς Σαράνια μίλησε για την ενδεχόμενη ενίσχυση στο Μαϊάμι και στάθηκε στον Κάιρι Ίρβινγκ, όμως αναρωτήθηκε τι θα μπορούσαν να προσφέρουν για να τον κάνουν δικό τους.
«Θα τσεκάρουν τον Ίρβινγκ. Το ερώτημα είναι, αν είσαι το Μαϊάμι, τι μπορείς να δώσεις για τον Ίρβινγκ; Πιστεύω ότι έχουν μία επιλογή πρώτου γύρου που μπορούν να ανταλλάξουν. Είναι αρκετό αυτό για να πάρεις τον Iρβινγκ; Η αίσθησή μου είναι ότι πιθανότατα όχι. Νομίζω ότι η τιμή θα ήταν υψηλότερη από αυτήν», ήταν τα λόγια του.
Φέτος ο Uncle Drew έχει σε τέσσερα ματς με το Ντάλας (όλα ως βασικός) και μετρά 18 πόντους, 3.8 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ. Στο παρελθόν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα το 2016 στους Καβς με τον ΛεΜπρόν, όντας πρωταγωνιστής μαζί με τον King James και βάζοντας το μεγάλο τρίπόντο στο Game 7 των τελικών.
Shams on Kyrie Irving and the Miami Heat: “They are going to be monitoring Kyrie Irving. The question is, if you’re Miami, what can you give for Kyrie Irving? — I believe they have 1 first round pick they can trade. Is that enough to get Kyrie Irving? My sense, is probably not. I think the price would be higher than that.” KYRIE WOULD BE A PERFECT FIT.— Heat Central (@TheHeatCentral) October 29, 2026
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