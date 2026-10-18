Πετρούνιας: «Βίωσα το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ, πάμε δυνατά στον τελικό»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θρίλερ του Ρότερνταμ και στην πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

O Λευτέρης Πετρούνιας από το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) βρισκόταν σε αναμονή, για να δει αν θα ήταν στην οκτάδα του τελικού των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Αρχικά βρισκόταν στην 4η θέση της κατάταξης, με την ολοκλήρωση των αγώνων το Σάββατο ήταν στην 6η θέση και η αγωνία κορυφώθηκε την Κυριακή (18/10), όταν βρέθηκε στην 8ος και τελικά έμεινε εκεί παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων» σε ανάρτησή του περιέγραψε την αγωνία που έζησε, μέχρι να οριστικοποιηθεί η πρόκρισή του, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του για το μεγάλο ραντεβού.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Μερικές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις… αλλά ίσως τελικά γίνονται ακριβώς όπως πρέπει.

Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην προσγείωση μάς έκανε να περάσουμε τα πιο έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αναμονής, μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση βιώνοντας το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ σε διοργάνωση περιμένοντας και την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή του αγώνα (141 αθλητές)

Έφτασα μια ανάσα από το να χάσω τον τελικό, αλλά τελικά, με λίγη τύχη και πολλή πίστη, κατάφερα να προκριθώ 8ος στον τελικό των κρίκων Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει και ξέρω το γιατί, ξέρω επίσης ότι η ευκαιρία είναι εδώ και είμαι έτοιμος να την αρπάξω,

Τώρα αφήνουμε τα πάντα πίσω και πάμε δυνατά για τον τελικό! Η μάχη συνεχίζεται. Πολλά συγχαρητήρια στον Αντώνη Τανταλίδη και στον Γιάννη Χρονόπουλο για τον αγώνα τους, καθώς αποδεικνύουν πως βρίσκονται σε τροχιά Ολυμπιακής πρόκρισης, αλλά και στον Απόστολο Κανέλλο που μας δείχνει πως είναι το μέλλον στο μονόζυγο».