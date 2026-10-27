Μπράουν: «10.000% ψέμα πως απαίτησα ανταλλαγή από Σέλτικς»
Ο Μπράιαν Σκαλαμπρίνι πρώην παίκτης των Σέλτικς και νυν podcaster, υποστήριξε πως ο Τζέιλεν Μπράουν είχε ζητήσει κρυφά να φύγει από την ομάδα της Βοστώνης με ανταλλαγή. Παράλληλα ανέφερε πως οι σχέσεις του με τον Τζέισον Τέιτουμ δεν ήταν καλές.
Ωστόσο, ο Μπράουν έδωσε τη δική του απάντηση διαψεύδοντας όσα ακούστηκαν. Σύμφωνα με το ESPN, ο ίδιος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πληροφορίες «10.000% ψέμα».
Το καλοκαίρι ο Μπράουν μετακόμισε στους Σίξερς, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί και με άλλες ομάδες όπως οι Μιλγουόκι Μπακς.
Στις 11 Νοεμβρίου οι Σίξερς θα αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με την πρώην ομάδα του Μπράουν.
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