Ενόργανη Γυμναστική: Στην 13η θέση στο κόσμο η Μεσίρη
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η παρουσία των Ελληνίδων αθλητριών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φιλοξενείται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, με την Αθανασία Μεσίρη να ξεχωρίζει στο άλμα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στον κόσμο με βαθμολογία 13.466.
Η εμφάνισή της στο αγώνισμα του άλματος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της συμμετοχής της ελληνικής γυναικείας ενόργανης γυμναστικής, καθώς η 13η θέση σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση επιβεβαιώνει την αξιόλογη αγωνιστική της παρουσία και αναδεικνύει τη δυναμική της στο συγκεκριμένο όργανο.
Παράλληλα, οι Ελληνίδες αθλήτριες αγωνίστηκαν με συνέπεια και προσπάθεια στα όργανα της συμμετοχής τους, καταγράφοντας τις ακόλουθες επιδόσεις:
- Αθανασία Μεσίρη: 13.466 βαθμοί στο Άλμα, 13η θέση στον κόσμο
- Ελβίρα Κατσάλη: 11.233 βαθμοί στο Δίζυγο και 11.500 βαθμοί στη Δοκό
- Τσιώρη Μαγδαληνή: 10.800 βαθμοί στο Δίζυγο
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