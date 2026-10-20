Η Αθανασία Μεσίρη κατέλαβε την 13η θέση στον κόσμο στο άλμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η παρουσία των Ελληνίδων αθλητριών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φιλοξενείται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, με την Αθανασία Μεσίρη να ξεχωρίζει στο άλμα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στον κόσμο με βαθμολογία 13.466.

Η εμφάνισή της στο αγώνισμα του άλματος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της συμμετοχής της ελληνικής γυναικείας ενόργανης γυμναστικής, καθώς η 13η θέση σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση επιβεβαιώνει την αξιόλογη αγωνιστική της παρουσία και αναδεικνύει τη δυναμική της στο συγκεκριμένο όργανο.

Παράλληλα, οι Ελληνίδες αθλήτριες αγωνίστηκαν με συνέπεια και προσπάθεια στα όργανα της συμμετοχής τους, καταγράφοντας τις ακόλουθες επιδόσεις: