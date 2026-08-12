Η εθνική ομάδα γυναικών είναι έτοιμη για την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.

Στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας γυναικών για το 36ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που ξεκινά την Πέμπτη (13/8) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (16/8).

Οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επίσημη προπόνησή τους στον αγωνιστικό χώρο της διοργάνωσης την Τετάρτη (12/8) Εκτέλεσαν τα προγράμματά τους και πραγματοποίησαν τις τελευταίες απαραίτητες προσαρμογές ενόψει της επίσημης πρώτης τους εμφάνισης.

Η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη σημαντική αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τις αθλήτριες να είναι έτοιμες να αγωνιστούν με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και αγωνιστικό πνεύμα, διεκδικώντας τις καλύτερες δυνατές βαθμολογίες.

Την ελληνική ομάδα απαρτίζουν οι