Στην Αθήνα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής το 2028

Δημήτρης Ντζάνης
Στην Αθήνα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής το 2028

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Mια σπουδαία διοργάνωση, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών και γυναικών του 2028, ανατέθηκε στην Αθήνα.

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών και γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί η Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.

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Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος.

 

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