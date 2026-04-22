H Αθανασία Μεσίρη έδωσε το όνομά της σε προσπάθεια στο δίζυγο

Η Αθανασία Μεσίρη με την έξοδό της στο δίζυγο στο παγκόσμιο κύπελλο του Όσιγιεκ έγραψε ιστορία, καθώς αυτή αξιολογήθηκε και πήρε το όνομά της.

Στον πρόσφατο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής στο Όσιγιεκ τρεις αθλήτριες παρουσίασαν νέα πρωτότυπα στοιχεία στο δίζυγο, ανάμεσά τους και η Αθανασία Μεσίρη, με την παγκόσμια ομοσπονδία να δίνει το όνομά τους στην προσπάθειά τους.

Η τεχνική επιτροπή γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής επιβεβαίωσε ότι η Αθανασία Μεσίρη γράφει το όνομα της, στη φάση εξόδου της στον αγώνα του δίζυγου.

«The Mesiri» θα αναφέρεται από τώρα και στο εξής η έξοδος που πραγματοποίησε η 18χρονη γυμνάστρια κι αξιολογήθηκε με τιμή D (0,4).

Σύμφωνα με τους κανόνες για την ονομασία ενός στοιχείου από τον δημιουργό του στον Κώδικα Βαθμολογίας, και τα τρία στοιχεία υποβλήθηκαν στην Τεχνική Επιτροπή Γυναικών (WTC) για αξιολόγηση και αναθεώρηση.

Η WTC ενέκρινε και απέδωσε τιμές δυσκολίας σε κάθε δεξιότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στοιχεία με βαθμό δυσκολίας C (0,3) ή υψηλότερο μπορούν να φέρουν το όνομα της δημιουργού τους.

Μετά οι αθλήτριες θα έπρεπε να εκτελέσουν τις κινήσεις τους χωρίς σοβαρό λάθος σε έναν Παγκόσμιο αγώνα Γυμναστικής, όπως έγινε με τη Μεσίρη και στο Όσιγιεκ.

Η Μεσίρη μπαίνει σε ένα μικρό κλαμπ κορυφαίων Ελλήνων γυμναστών που δίνουν το όνομά τους σε στοιχείο, όπως οι Λευτέρης Πετρούνιας, Δημοσθένης Ταμπάκος, Ιωάννης Μελισσανίδης, Βασίλης Τσολακίδης και Βλάσης Μάρας.