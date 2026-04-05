To πρόγραμμα που χάρισε στον Πετρούνια το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο

Δείτε το πρόγραμμα που εκτέλεσε με υπέροχο τρόπο ο Λευτέρης Πετρούνιας και του έφερε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάιρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετρά δύο μετάλλια, σε ισάριθμες συμμετοχές του μέσα στο 2026, στη σειρά αγώνων του παγκοσμίου κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής.

Ο «άρχοντας των κρίκων» άρχισε την αγωνιστική του παρουσία από το Μπακού στις αρχές του Μαρτίου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και τώρα στο Κάιρο, πρόσθεσε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην τεράστια συλλογή του.

Ο 35χρονος ολυμπιονίκης εκτέλεσε αριστουργηματικά το πρόγραμμά του, είχε πολύ καλή έξοδο και με 14.366, πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας τους κύριους αντιπάλους του, τον Αρτούρ Αβετισιάν στη 2η θέση (14.300) και τον Γιανκ Λιού στην 3η θέση, αντίστοιχα (13.866).