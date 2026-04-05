Ο Λευτέρης Πετρούνιας με εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάιρο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας από το ασημένιο μετάλλιο στο Μπακού, στο Κάιρο έφθασε στην κορυφή, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου.

Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» ένα σχεδόν μήνα μετά τη 2η θέση στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού, επέστρεψε στη βάση του, δούλεψε και στο Κάιρο ήταν ασυναγώνιστος.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, που αγωνίστηκε μετά τους Αρτούρ Αβετισιάν και Γιανγκ Λιού, εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και με 14.366β. ανέβηκε στην 1η θέση κι έμεινε εκεί μέχρι το τέλος.

Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν, που προκρίθηκε με την καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό (14.223), στον τελικό πήρε 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ολυμπιονίκης στο Τόκιο και στο Παρίσι, ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 (5.400-8.466).

April 5, 2026

H κατάταξη του τελικού

1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.366

2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.300

3.Γιανκ Λιού (Κίνα) 13.866

4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) 13.833

5.Αλί Αμπντελακέρ (Αίγυπτος) 13.800

6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) 13.666

7.Χοακίν Αλβάρεζ (Χιλή) 13.400

8.Παού Χιμένεζ (Ισπανία) 13.066



Ο Τανταλίδης 8ος στις ασκήσεις εδάφους

Ο Αντώνης Τανταλίδης, που ήταν 9ος και πρώτος αναπληρωματικός μετά τα προκριματικά στις ασκήσεις εδάφους με 13.500β., μετά την αποχώρηση του Κολομβιανού, Καμίλο Βέρα, πήρε μέρος στον τελικό.

Ο Έλληνας γυμναστής βαθμολογήθηκε με 13.113β. (5.000 ο βαθμός δυσκολίας, 8.133 για την εκτέλεση), καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Οι Ρώσοι, Ντανιέλ Μαρίνοφ με 14.233 και Αρσένι Ντούκνο με 14.133 πήραν τις δύο πρώτες θέσει, με τον Καρλ Γιούλο από τις Φιλιππίνες να ακολουθεί με 14.000.