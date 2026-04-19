H Σοφία Πετρούνια έκανε τον πρώτο της αγώνα και κατέκτησε τα πρώτα της μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική και με την παρουσία της γέμισε με υπερηφάνεια τους γονείς της

Η Σοφία Πετρούνια, κόρη του Λευτέρη Πετρούνια και της πρωταθλήτριας Βασιλικής Μιλλούση, «έλαμψε» στον πρώτο της αγώνα στην ενόργανη γυμναστική.

Η εξάχρονη πήρε μέρος σε προκριματική φάση αγώνων της ομοσπονδίας στην κατηγορία παγκορασίδων κι έδειξε σπουδαία στοιχεία στις ασκήσεις εδάφους και στη δοκό ισορροπίας.

Μάλιστα η μικρή κατέκτησε δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο μετάλλιο, με τον Λευτέρη Πετρούνια να κάνει την απονομή.

Ο μπαμπάς της δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δημοσιεύοντας στιγμές από την προσπάθειά της και εκφράζοντας την περηφάνιά του.

«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ' όλα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας.