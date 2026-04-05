Πετρούνιας: «Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, τα καταφέραμε»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να κατακτά στόχους και χρυσά μετάλλια. Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» με σπουδαία εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάιρο, εξασφαλίζοντας και την παρουσία του το φθινόπωρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, σε μια διοργάνωση όπου μετρά τρία χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο.

Μετά τη νίκη του στο Κάιρο, ο Λευτέρης Πετρούνιας με ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα στη μέση.

«Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας» έγραψε ο Πετρούνιας.