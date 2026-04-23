Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε σε αιχμηρό τόνο τα παραπονά του για τη διαιτησία στον πρόσφατο αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε χθες (22/04) στο «Καμπ Νου» τη Θέλτα στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 1-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και παρέμεινε στην 1η θέση του πρωταθλήματος, στο +9 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνένεντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Χάνσι Φλικ, εξέφρασε τα παράπονα του για την διαιτησία και πιο συγκεκριμένα για τη φάση με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 55', το οποίο μετά την παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε ως offside, απόφαση που δεν βρήκε σύμφωνο τον Γερμανό τεχνικό.

🚨 𝗡𝗘𝗪: VAR have released proof that Ferran Torres was OFFSIDE. pic.twitter.com/i4SMJl6IkW April 22, 2026

«Η αίσθησή μου είναι ότι το δεύτερο γκολ, το γκολ του Φεράν, είναι ένα σωστό γκολ και όχι οφσάιντ. Θα ήθελα να μας δώσουν εξηγήσεις οι διαιτητές σχετικά με το γιατί καταμετρήθηκε ως οφσάιντ. Στο τέλος, ο αγώνας έληξε 1-0 και ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

😡 FLICK RAJA por el FUERA DE JUEGO de FERRAN:



🤦‍♂️ "Para mí es legal, no sé por qué han anulado el gol".



📺 #ChiringuitoBarcelona 📺 pic.twitter.com/oWTrjarRhl April 22, 2026

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τον αγώνα δεν ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα, αλλά μάλλον οι τραυματισμοί των Ζοάο Κανσέλο και Λαμίν Γιαμάλ. Ο πρώτος δέχτηκε ένα χτύπημα στον μηρό του, ενώ ο δεύτερος έπεσε κρατώντας τον οπίσθιο μηριαίο του αφού πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο Φλικ επιβεβαίωσε οτι δεν μπορεί να δώσει καμία επίσημη απάντηση, προτού βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

«Πρέπει να δούμε αύριο, να δούμε τι θα συμβεί. Θα δούμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο, είναι κρίμα για εμάς. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζοάο (Κανσέλο)».