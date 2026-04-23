Θάντερ - Σανς 120-107: Με show Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έγινε το 2-0
Την ανωτερότητα τους έδειξαν και στο Game 2 οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 120-107 των Σανς και έτσι έκαναν το 2-0 στη σειρά των playoffs πριν αυτή μεταφερθεί στο Φοίνιξ για τα δύο επόμενα παιχνίδια.
Κορυφαίος των νικητών που άντεξαν στην τελευταία περίοδο, ήταν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόλμγκρεν είχε 19 πόντους, με 8 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά για τους Σανς πάλεψε με 30 πόντους ο Μπρουκς αλλά δεν ήταν αρκετό, ενώ στους 22 πόντους με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Μπούκερ. Υπάρχει διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων.
